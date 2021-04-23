نفتالي بينيت يبدأ مباحثات لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل‎

قال رئيس حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إنه بدأ مباحثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، بعد ”فشل“ رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، بتشكيل ”حكومة يمينية“.

وأضاف بينيت في تصريحات عبر صفحته على ”فيسبوك“ أن“الأولوية الأولى بالنسبة له هي تشكيل حكومة يمينية قوية، في حين أن الخيار الثاني هو تشكيل حكومة وحدة“.

وأشار إلى أن“الخيار الثالث والبديل الوحيد حال فشل الخيارين السابقين هو الذهاب لجولة انتخابات خامسة“.

وأوضح أن“الانتخابات الخامسة، ستقود إلى جولات انتخابية جديدة دون أن يتغير المأزق الذي تعيشه إسرائيل منذ نحو عامين، والذي أجرت فيه 4 جولات انتخابية“.

وذكر رئيس حزب ”يمينا“ أن“جولة الانتخابات المقبلة إن كانت ستؤدي لذات نتائج الجولة الحالية فإن على بنيامين نتنياهو أن يجد حلًا من هذا المأزق دون بذل المزيد من الوقت والأموال على جولات انتخابية جديدة“.

وأكد بينت أن“نتنياهو ليس لديه أية إمكانية لتشكيل حكومة يمينية في إسرائيل بعد الفترة التي قضاها منذ استلامه كتاب التكليف بتشكيل الحكومة“، متهمًا إياه بأنه“غير مستعد لدفع ثمن تشكيل الحكومة“.

وأضاف:“من اللحظة التي أدركت فيها أن نتنياهو ليس لديه أي نية أو قدرة لتشكيل حكومة يمينية، بدأت بجهد العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية“.