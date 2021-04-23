تقرير: توجه بايدن للاعتراف بـ"إبادة الأرمن" يهدد العلاقات التركية الأمريكية

قال تقرير نشرته صحيفة ”لوريون لوجور“ اللبنانية الناطقة بالفرنسية إن العلاقات الأمريكية التركية ستشهد تدهورا غير مسبوق، مع توجه الرئيس جو بايدن نحو تغليب مبدأ حقوق الإنسان على ”السياسة الواقعية“ على خلفية موقفه من مذبحة الأرمن.

وأوضح تقرير الصحيفة أن ”بايدن يخاطر بتوجيه ضربة للعلاقات بين واشنطن وأنقرة، لكنه مع ذلك يرسخ حقوق الإنسان أكثر في السياسة الأمريكية“.

وأشار إلى ”الحذر الذي طبع الخطاب الرسمي الأمريكي في علاقته بهذا الملف، بينما ينوي بايدن استخدام عبارة ”الإبادة الجماعية“ في إحياء ذكرى الحادثة (يوم 24 نيسان/ أبريل) التي نفذتها الامبراطورية العثمانية بحق الأرمن سنة 1915، والتي أودت بحياة ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص“.

”لفتة رمزية“

ونقل عن مدير مركز الدراسات الإقليمية في يريفان، ريتشارد غيراغوسيان، قوله: إن ”القرار ينتظره الأرمن في جميع أنحاء العالم، ويمثل بالنسبة لهم لفتة عاطفية ولكن رمزية أيضًا تقضي على فصل مؤلم من تاريخهم“.

وعلق تقرير الصحيفة بأن ”الزعيم الديمقراطي سيصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن“.

ورغم أن الديمقراطي باراك أوباما أظهر ارتباطه بالمسألة، إلا أنه كان مقتنعًا باستخدام صيغة ”الكارثة الكبرى“ بمناسبة الذكرى المئوية لأحداث عام 1915، مع تفضيل السياسة الواقعية على حساب حقوق الإنسان.

وفي عام 2019، اتخذت واشنطن خطوة أخرى إلى الأمام، حيث أصدر مجلسا النواب والشيوخ قرارات تعترف بالإبادة الجماعية.

وبالتالي وفق التقرير، ”كان جو بايدن يستعد للوفاء بوعد حملته من خلال هذه البادرة الرمزية للغاية، بينما جعل احترام حقوق الإنسان أولويته منذ توليه منصبه“.

ونوهت الصحيفة إلى أنه ”مع هذا الإعلان ستزيد إدارة بايدن من تقويض علاقاتها مع أنقرة، وأن السلطات التركية التي اعترفت ببعض المذابح لم تتوقف أبدًا عن إنكار وجود إبادة جماعية ورفض الخسائر البشرية المعترف بها، والمقدّرة بما لا يقل عن 1.2 مليون ضحية أرمنية، مدعية أنه لم يكن هناك سوى 800 ألف ضحية“.

”تدهور طويل الأمد في العلاقات“

وقال مدير شركة ”أوراسيا جروب“ الاستشارية التي تغطي تركيا، إمري بيكر، إن ”لفتة بايدن هي أحد أعراض التدهور طويل الأمد للعلاقات بين أنقرة وواشنطن“.

وأضاف بيكر: ”بالنسبة إليه سيتصرف الرئيس الديمقراطي على هذا النحو في وقت مبكر من ولايته؛ لأن العديد من الرؤساء الأمريكيين وجدوا صعوبة بالغة في تصنيف مذابح عام 1915 على أنها إبادة جماعية، دون الإضرار بالعلاقات مع أنقرة“.

وأشار إلى أن ”إعلان جو بايدن يأتي بعد ثلاثة أيام من قيام واشنطن رسميًا بطرد تركيا من برنامج تطوير الطائرات المقاتلة الأمريكية (أف 35)، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية التركية“.

وقررت الولايات المتحدة تعليق مشاركة أنقرة في كانون الأول/ ديسمبر؛ من أجل إدانة شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

ويبدو أن تركيا معزولة على الساحة الدولية، وتتعرض لانتقادات بسبب مغامرتها في العديد من المسارح الإقليمية، سيما في سوريا وليبيا والقوقاز وشرق البحر الأبيض المتوسط، وقد هدأت الأمور من خلال تقديم تعهدات لحلفائها في الناتو.

”توترات دبلوماسية قصيرة المدى“

ونقل تقرير ”لوريون لوجور“ عن الباحث إيمري بيكر، قوله: ”أتوقع أن ترفض تركيا بشدة وتدحض وصف الإبادة الجماعية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى توترات دبلوماسية قصيرة المدى بين الحليفين في الناتو“.

وتابع: ”على المدى الطويل، لا يبدو أن أردوغان يريد إحداث قطيعة في علاقاته مع إدارة بايدن بشأن هذه القضية“.

وأضاف أن ”الإعلان الأمريكي ببساطة يعني رغبة واشنطن في إعادة ترتيب علاقاتها مع أنقرة من خلال مقاربتها من منظور حقوق الإنسان.“

في المقابل، قال ريتشارد غيراغوسيان: ”لا أعتقد أن القرار الأمريكي سيضر بالعلاقات بين القوتين؛ لأن الاعتراف بالإبادة الجماعية ليس عقابًا لتركيا ولا لفتة معادية لها، بل هو قبول لواقع تاريخي من أجل إقناع أنقرة بأنه من الأفضل الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبت قبل فترة طويلة من إقامة الحكم التركي“.