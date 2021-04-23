رويترز: بايدن أبلغ أردوغان اعتزامه الاعتراف بأن مذابح 1915 للأرمن "إبادة جماعية"

قالت مصادر مطلعة لرويترز؛ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم، أنه يعتزم الاعتراف بأن مذابح وتهجيرا قسريا تعرض لها الأرمن في عام 1915 هي ”إبادة جماعية“.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة؛ أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية ونقاط الاختلاف.

وجاء الاتصال في ظل تقارير كشفت أن بايدن يستعد لتجاهل الاعتراضات التركية والاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهو ما أكدته لاحقا مصادر لرويترز.

ولم يشر البيت الأبيض إلى المسألة المثيرة للجدل، واكتفى بالقول إن بايدن حثّ على ”علاقة ثنائية بناءة مع مجالات تعاون موسعة وإدارة فعالة للخلافات“.

واتفق الزعيمان على الاجتماع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في حزيران/يونيو المقبل.