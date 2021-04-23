قمة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أثناء زيارة بايدن لأوروبا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الجمعة، أن قمة تضمّ قادة المؤسسات الأوروبية والرئيس الأمريكي جو بايدن ستُعقد منتصف حزيران/ يونيو في بروكسل بمناسبة زيارة بايدن لأوروبا.

وسيشارك الرئيس الأميركي في قمة مجموعة السبع في بريطانيا من 11 إلى 13 حزيران/ يونيو ثم في قمة الأطلسي في بروكسل في 14 منه.

وذكر مصدر أوروبي أن لقاء بايدن مع ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد يتم في 15 حزيران/ يونيو.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه القمة ”ستؤكد التزامنا بشراكة قوية عابرة للأطلسي تقوم على القيم والمصالح المشتركة“.

وأضاف أن الثلاثة سيناقشون ”أجندة مشتركة لضمان الأمن الصحي العالمي، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، والتصدي لتغير المناخ، وتعزيز التعاون الرقمي والتجاري، وترسيخ الديمقراطية ومعالجة مخاوف السياسة الخارجية المتبادلة“.

وقالت فون دير لايين عبر تويتر: ”لدينا الكثير لنفعله معا“، بينما دعا شارل ميشال إلى ”إعادة بناء تحالف قوي“ بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويعود آخر لقاء لرئيس أمريكي مع قادة المؤسسات الأوروبية في بروكسل إلى زيارة دونالد ترامب نهاية أيار/ مايو 2017.