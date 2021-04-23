ماكرون: فرنسا لن تتنازل أمام "الإرهاب الإسلامي"

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في تغريدة تعليقًا على اعتداء بالسكين سقطت ضحيته شرطية ونفّذه تونسي: ”في المعركة ضدّ الإرهاب الإسلامي، لن نتنازل عن شيء“.

وأضاف: ”كانت شرطية. ستيفاني قُتلت في دائرة شرطة رامبوييه، على أراضي إيفلين التي سبق أن شهدت أحداثًا أليمة“، في إشارة إلى قطع رأس المدرّس صمويل باتي عام 2020، ومقتل شرطيَين في حزيران/ يونيو 2016 في الإقليم نفسه من المنطقة الباريسية.

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

وصرّح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بعد مقتل الشرطية أن ”الجمهورية خسرت للتو إحدى بطلات الحياة اليومية، في تصرّف همجي وجبان إلى أقصى حد“.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن مهاجمًا مسلحًا بسكين طعن شرطية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه على بعد نحو 60 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة باريس.