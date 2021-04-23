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ماكرون: فرنسا لن تتنازل أمام "الإرهاب الإسلامي"
تاريخ النشر: 23 أبريل 2021 16:35 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2021 17:55 GMT

ماكرون: فرنسا لن تتنازل أمام "الإرهاب الإسلامي"

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في تغريدة تعليقًا على اعتداء بالسكين سقطت ضحيته شرطية ونفّذه تونسي: "في المعركة ضدّ الإرهاب الإسلامي، لن

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كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في تغريدة تعليقًا على اعتداء بالسكين سقطت ضحيته شرطية ونفّذه تونسي: ”في المعركة ضدّ الإرهاب الإسلامي، لن نتنازل عن شيء“.

وأضاف: ”كانت شرطية. ستيفاني قُتلت في دائرة شرطة رامبوييه، على أراضي إيفلين التي سبق أن شهدت أحداثًا أليمة“، في إشارة إلى قطع رأس المدرّس صمويل باتي عام 2020، ومقتل شرطيَين في حزيران/ يونيو 2016 في الإقليم نفسه من المنطقة الباريسية.

وصرّح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بعد مقتل الشرطية أن ”الجمهورية خسرت للتو إحدى بطلات الحياة اليومية، في تصرّف همجي وجبان إلى أقصى حد“.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن مهاجمًا مسلحًا بسكين طعن شرطية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه على بعد نحو 60 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة باريس.

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