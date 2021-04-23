مشرعون أوروبيون يطالبون بتعليق رسمي لمفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي

طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة بتعليق رسمي لمفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي إذا مضت أنقرة في الطريق الاستبدادي.

وقالوا إن اتخاذ قرار أمر عاجل في وقت تتقلص فيه الحريات الأساسية في البلاد.

وفي اقتراع بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي وافق 49 مقابل رفض أربعة وامتنع 14 عن التصويت على تقرير ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وسيحال الأمر الآن إلى جلسة عامة ستعقد الشهر المقبل، وإذا جرت الموافقة على التقرير فستمثل الموافقة الموقف الرسمي للبرلمان الأوروبي من طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتوقفت المفاوضات بعد سنوات من انطلاقها في عام 2005 حول طلب تركيا الانضمام إلى أكبر تكتل تجاري في العالم، لكنها لم تعلق رسميًا إلى الآن.