مقتل شرطية بعملية طعن في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، إن مهاجما مسلحا بسكين طعن شرطية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه بالقرب من على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غرب العاصمة باريس.

وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية وإذاعة أوروبا 1 أن الضحية ”توفيت متأثرة بجراحها“.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن المهاجم قُتل بعدما أُصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي.

وقال مصدر بالشرطة لرويترز إن منفذ الهجوم لم يهتف بشعارات إسلامية خلال الهجوم.

والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عاما غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا.

وكانت فاليري بيكريس المسؤولة عن منطقة باريس قد قالت في وقت سابق لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية إنه لا يمكن استبعاد الإرهاب من الدوافع المحتملة وراء الهجوم.