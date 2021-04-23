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رئيس وزراء بريطانيا: كورونا باتت تحت السيطرة
تاريخ النشر: 23 أبريل 2021 13:26 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2021 14:45 GMT

رئيس وزراء بريطانيا: كورونا باتت تحت السيطرة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن بريطانيا باتت تسيطر على جائحة كوفيد-19 حيث تراجعت الإصابات مع استمرار حملة التطعيم، مضيفا أنه سيلتزم

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المصدر: رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن بريطانيا باتت تسيطر على جائحة كوفيد-19 حيث تراجعت الإصابات مع استمرار حملة التطعيم، مضيفا أنه سيلتزم بخطة حذرة في تخفيف قيود الإغلاق.

وأضاف جونسون للصحفيين: ”نسيطر على الوضع، الأمور أفضل مما كانت عليه بلا شك“، وأضاف أنه يعتقد أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 مايو/ أيار، على أن ترفع كافة القيود في 21 يونيو/ حزيران.

وتابع: ”لا شك أننا بدأنا السيطرة على الجائحة بشكل جيد للغاية في الوقت الراهن، لكن يتعين أن نلتزم بمنهجنا الحذر وأن نمضي وفقا لخطوات خارطة الطريق“.

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