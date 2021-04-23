نائب إيراني يطالب بمصادرة ممتلكات روحاني وظريف إذا أخفق حوار فيينا في رفع العقوبات

دعا عضو البرلمان الإيراني عن مدينة نيشابور الواقعة شمال شرق البلاد، إحسان أركاني، إلى مصادرة جميع ممتلكات وأصول فريق التفاوض الإيراني في فيينا، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف، في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وكتب إحسان أركاني في حسابه الرسمي على ”تويتر“، مساء الخميس، إن ”أهم انتقاد يوجه إلى وعود روحاني غير المثمرة حول الاتفاق النووي هو غياب الضامن التنفيذي لهذه الوعود“.

وأضاف أنه ”يُقترح في محادثات فيينا مصادرة جميع ممتلكات وأصول ومنازل الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، وعباس عراقجي كبير المفاوضين وغيرهم من المفاوضين كضمان، وبيعها لصالح الشعب الإيراني إذا لم يتم رفع العقوبات“.

وقد رد عدد من المغردين الإيرانيين عبر ”تويتر“، على ما ذكره النائب الإيراني الذي ينتمي للتيار الأصولي المتشدد.

وكتب مستخدم يُدعى ”بابلو نيرودا“، مخاطبا النائب إحسان أركاني قائلا: ”أقترح مصادرة ممتلكاتك لصالح الناس لأن وعودك الانتخابية لم يتم الوفاء بها“.

فيما رد عليه النائب قائلا: ”لأنني على عكس حسن روحاني لم أكن معتادًا على تقديم وعود فارغة، لذلك لم أقدم أي وعود انتخابية“.

https://twitter.com/Hopeforeveryon2/status/1385465699783614468

فيما كتب مغرد إيراني آخر يدعى ”علي مير“ وهو يسأل النائب أركاني عن مستوى خبرته وكتب: معذرة، سيادة النائب، ما هي الخبرة والمعرفة والخلفية التي أهلتك لتصبح عضوًا في لجنة التخطيط وإعداد الميزانية والمحاسبة؟“.

https://twitter.com/Ali_mikaeil/status/1385230678174928904

من جانبه، استشهد الناشط السياسي والشاعر ”إسماعيل صادق زاده“ في تغريدة له ببيت من الشعر ”قبل أن يتكلم الرجل، تكون عيوبه مختبئة“، مضيفاً وهو يخاطب النائب المتشدد: ”الأموال التي تحصل عليها من البرلمان محرمة يا أخي!“.

فيما رد النائب أركاني على تغريدة صادق زاده، قائلا: ”عسى أن تكون أموالكم وأموال رئيس الجمهورية شرعية إن شاء الله“.

https://twitter.com/essadeghzadeh/status/1385303424011575302

ومنذ الخميس الماضي بدأت إيران جولة جديدة من المفاوضات النووية مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في آيار/مايو 2018 وقامت بتشديد العقوبات على إيران.

ويوم الأربعاء الماضي، أبدى الرئيس حسن روحاني استعداد إيران للعودة إلى كافة التزاماتها النووية المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 في حال تأكدت من رفع كافة العقوبات الأمريكية.

https://twitter.com/ehsanarkani_ir/status/1385204362067259402