الخارجية الإيرانية: دعم الحوثيين عسكريا مخالف لسياسة طهران

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن تصريحات مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية بالحرس الثوري، رستم قاسمي، بشأن دعم الحوثيين بالأسلحة ”مخالفة لواقع وسياسات طهران“.

وزعمت الوزارة في بيان صادر عنها أن دعم إيران لليمن ”سياسي فقط“، وأن الجمهورية الإسلامية تدعم العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

وكان رستم قاسمي، وهو وزير النفط الأسبق ومرشح محتمل للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو المقبل، قد قال إن بلاده ”تقدم مساعدة عسكرية للحوثيين، وإن مستشارين عسكريين إيرانيين موجودون في اليمن“.

وأضاف رستم أن الحرس الثوري قدم السلاح لجماعة ”أنصار الله“ الحوثية في بداية الحرب اليمنية، ودرب عناصر من قواتها على صناعة السلاح، معتبرا أن ”كل ما يمتلكه اليمنيون من أسلحة هو بفضل مساعدة طهران“.