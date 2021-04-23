تقرير: مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو تتحدى حصانة الشرطة حول العالم

أثارت إدانة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ”ديريك شوفين“، هذا الأسبوع، بتهم القتل العمد من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة، والقتل غير العمد في حادث وفاة جورج فلويد، موجات من ردود الفعل في جميع أنحاء العالم، حيث تابعت وكالات الأنباء الأجنبية المحاكمة عن كثب، بينما تحدث قادة العالم عن تأثير وفاة جورج فلويد بتعاطف شخصي.

وقال فيلونيز فلويد، شقيق جورج فلويد في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: ”تلقيت اتصالات ورسائل من أناس من البرازيل وغانا وألمانيا والجميع، بما في ذلك لندن وإيطاليا، وجميعهم يقولون نفس الشيء: لن نستطيع التنفس حتى تتمكن من التنفس، واليوم نستطيع التنفس مرة أخرى“.

"Today we are able to breathe again" The family of George Floyd express their relief over the murder conviction of Derek Chauvinhttps://t.co/5LxtagMk6P pic.twitter.com/mQMcRG24aI — BBC News (World) (@BBCWorld) April 21, 2021

ووفقا لصحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، قد تبدو الاستجابة العالمية غير منطقية، فمن بعض النواحي، تعكس الحياة الصعبة لفلويد ووفاته تحت ركبة ضابط شرطة أبيض الانقسامات العرقية الأمريكية، وتكتيكات الشرطة العدوانية، ولكن منذ الأيام الأولى التي أعقبت مقتل فلويد، في 25 مايو من العام الماضي، رأى الناس في جميع أنحاء العالم تشابها بين ظروفهم الخاصة وظروف وفاته.

ومن مكسيكو سيتي إلى بريتوريا إلى سيدني وما وراءها، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع حاملين لافتات تقول ”حياة السود مهمة“، وهو شعار ولد من وحشية الشرطة الأمريكية، والتي تستهدف الأمريكيين السود بشكل غير متناسب.

والآن، مع إدانة شوفين، يرى البعض بوادر أمل عالمي، يتمثل في قدرة مقاطع الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي على تحدي الحصانة في جميع أنحاء العالم، وهي رسالة سيتردد صداها بعيدا عن مينيابوليس.

وأصبحت كلمات فلويد ”لا أستطيع التنفس“، العام الماضي، صرخة حشد عالمية قوية، والتي قالها فلويد للضابط شوفين البالغ من العمر 46 عاما مرارا وتكرارا، خلال الـ 9 دقائق و29 ثانية، والتي كانت فيها ركبة شوفين على رقبة وظهر فلويد، وهي نفس المناشدات التي قدمها إريك جارنر في مدينة نيويورك وعشرات من السود الآخرين الرجال الذين ماتوا في عهدة الشرطة.

وقِيلت هذه الكلمات في اعتقالات مميتة خارج حدود الولايات المتحدة. في يناير 2020، قبل أشهر من وفاة فلويد، وتم تصوير سائق توصيل الطلبات الباريسي ”سيدريك شوفيا“ وهو يخبر الشرطة أنه لا يستطيع التنفس 7 مرات بينما كان الضابط يخنقه، وأصبحت العبارة صرخة حشد في الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم.

وأشار الشاعر النيجيري ”بن أوكري“ إلى أن هذه الكلمات كانت دافعا كبيرا للسماح للاحتجاجات بالانتشار إلى خارج حدود الولايات المتحدة، وقال لصحيفة الغارديان في يونيو: ”من المؤثر للغاية أن العالم لم يستجب لموت رجل أو امرأة عظيمة، بل لمقتل أحد فقراء الأرض والذين يبدو أنهم غير مهمين“.

إلا أن وفاة فلويد وكلماته لم تكن لتحفيز حركة عالمية لولا دارنيلا فرايزر (17 عاما آنذاك)، التي رأت مشهد اعتقال فلويد وأدركت أن ما يحدث أمامها لم يكن صوابا وأنها بحاجة لتوثيق الحدث؛ الأمر الذي قد يكون قد غير العالم.

وقالت فرايزر في مقابلة مع صحيفة ”مينايبوليس ستار تريبيون“، في مايو من العام الماضي: ”العالم كان بحاجة إلى رؤية ما كنت أراه“، مشيرة إلى دافع لا يقتصر على الولايات المتحدة.

فعلى الرغم من أن تجاوزات الشرطة مشكلة عالمية، إلا أن التكنولوجيا اللازمة لتوثيقها لم تنتشر إلا مؤخرا، حيث وجد استطلاع أجرته مؤسسة ”بيو للأبحاث“ عام 2019، أن أكثر من 75% من الأشخاص في البلدان الغنية، ونصف سكان الدول النامية يمتلكون الآن هواتف ذكية.

مقاطع الفيديو

وعلى الرغم من أن التاريخ العرقي المعقد لأمريكا والمناقشات حول حفظ الأمن لا تتطابق بدقة مع تلك الموجودة خارج حدودها، إلا أن مقاطع الفيديو تسهل رؤية أوجه التشابه.

وقال ويليام بوردون، محامي عائلة شوفيا في باريس، في مؤتمر صحفي في يونيو الماضي: ”فرنسا ليست الولايات المتحدة، ولكنها تصبح مثلها“.

وفي الأشهر التي أعقبت وفاة فلويد، تم تصوير الشرطة وهي تستخدم أساليب اعتقال مماثلة في بريطانيا وألمانيا، وتم تصوير جندي إسرائيلي وهو يضع ركبته على رقبة متظاهر فلسطيني أثناء اعتقاله في الضفة الغربية.

وفي الشهر الماضي، أثارت مقاطع فيديو لوفاة امرأة سلفادورية تبلغ من العمر 36 عاما أثناء اعتقالها في تولوم بالمكسيك، مقارنات أكثر مع مقتل فلويد.

وقالت والدة المرأة لمنظمة العفو الدولية: ”يجب على الدولة المكسيكية أيضا أن تتحمل المسؤولية كدولة؛ لأن هذه حالة مماثلة لما حدث في الولايات المتحدة مع فلويد“.

التوثيق لا يعني المساءلة

ومع ذلك، لا يؤدي التوثيق بالضرورة إلى المساءلة، حيث ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو عنف وفساد الشرطة، في اندلاع ثورات الربيع العربي، ولكن في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط، استمرت المشكلة، وحتى في تونس، التي يرى البعض أنها الدولة الوحيدة في الربيع العربي التي انتقلت بنجاح إلى الديمقراطية، أثارت مقاطع الفيديو الوحشية شرارة الاحتجاجات مرة أخرى هذا العام.

وفي الولايات المتحدة، بعد صدور الحكم يوم الثلاثاء، سارع الكثيرون إلى الإشارة إلى مدى ندرة مثل هذه الإدانات، حيث يتمتع الضباط بمساحة كبيرة لاستخدام القوة وغالبا ما يثق بهم القضاة والمحلفون، وفقا للخبراء.

وطوال محاكمة شوفين، استمرت أعداد القتلى على أيدي ضباط الشرطة الأمريكية في التزايد.

وقبل 20 دقيقة فقط من إعلان الحكم، أطلقت الشرطة في كولومبوس بولاية أوهايو النار وقتلت ”ماخيا براينت“ (16 عاما)؛ مما أدى إلى جولة أخرى من المظاهرات.

وفي حين أن إصلاح الشرطة ليس سهلا، إلا أن بعض الدول يمكن أن توفر دروسا ملهمة لأولئك الذين يسعون لإصلاح الشرطة في الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال، لا يحمل ضباط الشرطة في النرويج وبريطانيا وأيرلندا أسلحة نارية، وبعض الدول لديها قواعد صارمة بشأن تقييد الرقبة.

وقامت دول أخرى بتحويل التمويل من الشرطة إلى خدمات أخرى، أو قامت بتدريب ضباطها بشكل مكثف على تقنيات خفض التصعيد.

وفي زيارة إلى منشأة تدريب للشرطة في ألمانيا، العام الماضي، وجد ”ريك نواك“ مراسل صحيفة واشنطن بوست، أن مقطع فيديو وفاة فلويد قد انتشر هناك أيضا.

وقال أحد الضباط، إن أول ما خطر في ذهنه عندما شاهد الفيديو هو أنه لم ينظر إلى الضباط على أنهم زملاء، وقال راينر جريجر، رئيس أكاديمية تدريب الشرطة في براندنبورغ: ”إنهم قتلة“.

وفي حين قد لا يحب العالم ما يراه في الولايات المتحدة، إلا أنه يشاهده، ومثلما شاهد العالم فلويد يموت العام الماضي، شاهد العالم شوفين يُدان بالقتل والقتل غير العمد يوم الثلاثاء، وفي ذلك المساء، قال الرئيس بايدن لابنة فلويد البالغة من العمر 7 سنوات: ”إن أباكِ غير العالم بالفعل“.