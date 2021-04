تقرير: مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو تتحدى حصانة الشرطة حول العالم

أثارت إدانة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ”ديريك شوفين“، هذا الأسبوع، بتهم القتل العمد من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة، والقتل غير العمد في حادث وفاة جورج فلويد، موجات من ردود الفعل في جميع أنحاء العالم، حيث تابعت وكالات الأنباء الأجنبية المحاكمة عن كثب، بينما تحدث قادة العالم عن تأثير وفاة جورج فلويد بتعاطف شخصي.

وقال فيلونيز فلويد، شقيق جورج فلويد في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: ”تلقيت اتصالات ورسائل من أناس من البرازيل وغانا وألمانيا والجميع، بما في ذلك لندن وإيطاليا، وجميعهم يقولون نفس الشيء: لن نستطيع التنفس حتى تتمكن من التنفس، واليوم نستطيع التنفس مرة أخرى“.

"Today we are able to breathe again"

