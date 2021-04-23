صحف عالمية.. إيران تسعى لانسحاب أمريكي من العراق "تحت النار".. وغضب اليسار يعزز فرص "لوبان" أمام ماكرون

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم العديد من الموضوعات المهمة، والتي جاء في مقدمتها المواجهة التي تتم خلف الكواليس بين الولايات المتحدة وإيران على مسرح العمليات في العراق، وبعيداً عن المفاوضات النووية غير المباشرة بين الدولتين.

كما ركّزت الصحف على قرار روسيا بسحب بعض قواتها من على الحدود مع أوكرانيا، وكذلك احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل.

استراتيجية إيرانية مناهضة لأمريكا

قالت صحيفة ”جروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن إيران تسعى لانسحاب أمريكي من العراق ”تحت النار“، حيث تعرضت القوات الأمريكية في العراق لما يقرب من 20 هجومًا سواءً على الجنود أو المنشآت العسكرية الأمريكية، وذلك منذ تولي الرئيس جو بايدن مهام منصبه في يناير الماضي.

وأضافت بقولها، في تحليل إخباري نشرته اليوم: ”هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الهجمات على القوات والمنشآت العسكرية الأمريكية في العراق خلال الأسابيع الماضية. في أحدث تطور، تعرضت قاعدة ”بلد“ الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، وتضم طائرات من طراز إف 16، لهجوم بخمس صواريخ، ما أسفر عن إصابة اثنين من المتعاقدين الأجانب، و5 جنود عراقيين“.

ومضت تقول: ”جاء هذا الهجوم بعد هجوم آخر بطائرة مسيرة على مطار إربيل، الذي تتمركز فيه قوات أمريكية، في منطقة كردستان، التي تتمتع بحكم ذاتي، وبقدر كبير من الاستقرار والأمان. يُعتبر هذا الهجوم هو الأول الذي يتم فيه استهداف قوات أمريكية بطائرة مسيرة تابعة للميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق“.

وأردفت: ”ما هو الهدف من وراء هذا التصعيد في الهجمات المسلحة؟، يبدو أن الإيرانيين يريدون انسحاباً للقوات الأمريكية من العراق، والتي يبلغ قوامها حالياً 2500 جندياً أمريكياً، وذلك تحت ضغط العمليات العسكرية“.

وأردفت قائلة: ”هذا التصعيد في العمليات العسكرية، الذي يكتسب زخماً، بينما يلتقي مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في العاصمة النمساوية فيينا، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، يجب ألا يكون مفاجأة بالنسبة لهؤلاء المطلعين على الأساليب الإيرانية“.

واستطردت بقولها: ”تمت الدعوة إلى مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في عامي 2013 و2014، بينما كانت الحرب الأهلية السورية في أوجها، خلال تلك الفترة، فإن الشبكة الإقليمية الكاملة للمجموعات العسكرية السياسية التابعة لإيران، تم حشدها للدفاع عن الرئيس السوري بشار الأسد، وجاء ذلك بينما اكتفت الولايات المتحدة بالدعم الرمزي للمتمردين في حربهم ضد الأسد“.

ورأت الصحيفة أن الإيرانيين درسوا الحالة الأمريكية جيداً، ولاحظوا الالتزام الذي قطعه الرئيس بايدن على نفسه بسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادي عشر من سبتمبر 2021، ويبدو أن إيران استنتجت أن هذه المؤشرات يمكن أن تقود نحو تكرار سيناريو أفغانستان وسوريا في العراق، إلا أن الأشهر المقبلة سوف تكشف ما إذا كانوا على حق في ذلك.

انسحاب روسي وموقف محفوف بالمخاطر

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن وزارة الدفاع الروسية أمرت بسحب بعض القوات المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى نزع فتيل التوترات مع كييف والغرب، إلا أن استمرار الوجود العسكري الروسي في تلك المنطقة المضطربة يبدو أنه سيؤدي إلى استمرار حالة القلق على حافة الهاوية.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني،: ”يوم الأربعاء، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخصوم بأن موسكو سوف تتعامل بشكل حاسم وسريع مع أي تهديد أجنبي، في ظل الحشد العسكري على طول الحدود بين روسيا وأوكرانيا“.

وتابعت: ”ولكن هناك عدد من القوات التي لم يتم الكشف عن حجمها تم نشرها لإجراء تدريبات على طول الحدود الغربية الروسية مع شرق أوكرانيا، حيث يشتعل الصراع بين كييف والانفصاليين المدعومين من الكرملين. حيث لم تكشف وزارة الدفاع الروسية توقيت عودة تلك القوات إلى قواعدها“.

ونقلت عن ”مايكل كوفمان“، عالم البحث البارز في برنامج الدراسات الروسية CNA، وهي مجموعة بحثية غير هادفة للربح تتخذ من مقاطعة ”أرلنغتون“ بولاية فيرجينيا، مقراً لها، قوله: ”البيان الروسي بمثابة تطور إيجابي، ولكنني لا يمكن أن أعتبر ما حدث حلاً للأزمة. خاصة أن هناك قوات أخرى سوف تظل في مواقعها على الحدود الأوكرانية“.

اليسار ينقلب على ماكرون لصالح لوبان

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن ”مارين لوبان“، تستطيع الانتصار على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر لها العام المقبل، إذا نجحت في استغلال حالة الازدراء التي يعاني منها في صفوف الناخبين اليساريين، بحسب ما أشار إليه تقرير لمركز فكري بارز.

وأضافت بقولها: ”هناك إجماع متصاعد في المشهد السياسي، بأنه لم يعد من الممكن استبعاد احتمالات فوز اليمين المتطرف بالانتخابات، إذا انتقلت المنافسة إلى جولة الإعادة بين ماكرون ولوبان، كما حدث في عام 2017“.

وتابعت: ”نجحت لوبان، البالغة من العمر 52 عاماً، في إزالة الآثار المضرّة من صورتها بما يكفي لجذب الناخبين المحافظين من التيار الرئيسي، الذين ينظرون إليها على أنها المرشح الأفضل، وذلك رغم أدائها الكارثي في المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية إبان الانتخابات الرئاسية الماضية، وفقاً لما ذهبت إليه مؤسسة ”جان جوريس“، والمقربة من حزب يسار الوسط الاشتراكي الفرنسي“.

وقالت: ”يرى الناخبون اليساريون أن ماكرون ”متعجرف ونخبوي“، حيث قال نصف من شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة ”جان موريس“ إنهم سيقاطعون التصويت في جولة الإعادة، حال إجرائها، بدلاً من الاصطفاف خلفه لمنع لوبان من الفوز بالانتخابات“.