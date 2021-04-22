ماكرون يصل تشاد للمشاركة في جنازة الرئيس ديبي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، إلى تشاد، حيث سيحضر الجمعة جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو، الذي قال الجيش التشادي إنه قُتل على خط الجبهة في معارك ضد متمردين.

وحطت طائرة ماكرون على مدرج قاعدة ”نجامينا“ العسكرية، وواكبته إلى السفارة الفرنسية مدرعات تتبع القوة الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي (برخان) التي تتمركز قيادتها في العاصمة التشادية.

والماريشال ديبي الذي حكم تشاد طوال 30 عاما، توفي الإثنين عن 68 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها على خط الجبهة في شمال البلاد، بحسب ما أعلن الجيش الذي قال إن الرئيس ذهب إلى خط الجبهة ليقود بنفسه المعارك ضد المتمردين.

وإثر رحيل ديبي، شكل 16 ضابطاً مجلساً عسكرياً انتقالياً بقيادة الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاما)، نجل الرئيس الراحل، لحكم البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 18 شهراً تنتهي بانتخابات ”حرة وديموقراطية“.

وستقام مراسم جنازة ديبي الجمعة في العاصمة نجامينا، قبل أن يوارى الثرى في مسقط رأسه في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع السودان.

وكان الإليزيه قال الثلاثاء إن فرنسا خسرت بوفاة ديبي ”صديقاً شجاعاً“، مشددة على أهمية ”الانتقال السلمي“ للسلطة في تشاد، حليفتها في منطقة الساحل.

وشددت الرئاسة الفرنسية على ”تمسكها الراسخ باستقرار تشاد ووحدة أراضيها“.