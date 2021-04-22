هل يحقق الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أحد أهم أمنيات إيران؟

سلط تقرير إخباري، يوم الخميس، الضوء على قرار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وتداعيات هذا القرار من وجهة نظر مصالح النظام الإيراني.

يأتي ذلك في ظل اتهامات أفغانية لطهران بالتدخل في شؤونها الداخلية، وإقامة علاقات مع تنظيم ”طالبان“ المتشدد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية ستبدأ الانسحاب من أفغانستان في الأول من أيار/مايو المقبل، مع اكتمال الانسحاب بحلول 11 أيلول/سبتمبر من العام الجاري.

وفي إطار مناقشة مكاسب إيران من الانسحاب الأمريكي من جارتها الشرقية أفغانستان، قال التقرير المنشور على موقع إذاعة ”فردا“ المعارضة: إن ”الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بمثابة تحقيق واحدة من أهم أمنيات طهران“.

وأشار إلى أن ”التحليلات تعتبر أن الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان يهيىء الفرصة والمناخ المناسبين لإيران لكي تُقدم الأخيرة على المناورة في البلد الجار الذي يعاني من تراجع الحالة الأمنية“.

ونقل عن المحلل المتخصص في الشؤون الأفغانية، اندرو واتكينز قوله: إن ”قرار انسحاب القوات الأمريكية والناتو من أفغانستان سيوجد فراغا أمنيا وحتى في السلطة، وسوف يمنح طهران الفرصة بشكل أكبر لزيادة نفوذها في كابول“.

وأوضح المحلل السياسي أن نفوذ إيران المتصاعد في أفغانستان في المرحلة التالية للانسحاب الأمريكي سوف يعتمد على قوى مقربة من طهران، لعل أهمها تنظيم ”طالبان“ الذي يشهد حضورا ملحوظا على الساحتين السياسية والأمنية الأفغانية.

واعتبر واتكينز أن النظام الإيراني سعى طيلة السنوات التي شهدت تواجد القوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان للحد من مصالح واشنطن في كابول، وذلك عبر تغلغل طهران بين اللاعبين المحليين في أفغانستان.

في المقابل، لفت التقرير إلى أن قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يحمل كذلك تداعيات سلبية على طهران، حيث في حال شهدت أفغانستان اضطرابات أمنية بشكل أكبر على وقع قرار الانسحاب، فهذا يعني تدفق سيل من النازحين واللاجئين على إيران.

وأعاد التقرير التذكير بمخاوف طهران من تراجع الحالة الأمنية في أفغانستان، حيث حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من حدوث حالة من ”الفراغ الأمني“ قد يستغلها مقاتلو تنظيم ”طالبان“، وحتى ظهور عناصر لتنظيم ”داعش“ في كابول قادمين من سوريا والعراق.

وفيما يتعلق باستغلال النظام الإيراني لاضطراب المشهد الأمني في أفغانستان، أكد نقلا عن محللين أن طهران قد تستعين بجماعات حرب الوكالة التابعة لها للحضور في المشهد الأمني الأفغاني؛ وذلك لضمان مصالح النظام في طهران.

واستند لهذا الرأي بتصريحات سابقة لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الذي اقترح فيها مشاركة قوات لواء ”فاطميون“ في مواجهة الانفلات الأمني بأفغانستان؛ وهي التصريحات التي أثارت غضبا واسعا في صفوف الناشطين والساسة الأفغان.

ولواء ”فاطميون“ هو عبارة عن قوات عسكرية يتشكل أغلب أفرادها من المرتزقة الشيعة الأفغان، ويخضع لإشراف وقيادة فيلق ”القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني، فيما تؤكد تقارير أمنية مشاركة هذه القوات في المعارك العسكرية بسوريا.

يأتي هذا في ظل اتهامات حكومية أفغانية لطهران بدعم تنظيم ”طالبان“ المتورط في عمليات إرهابية في البلاد، فضلا عن استنكار كابول لاستقبال السلطات الإيرانية وفودا سياسية للتنظيم بشكل رسمي.