تركيا تعلن عن اتصال هاتفي بين وزير خارجيتها ونظيره الإماراتي

أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الخميس، عن اتصال هاتفي جرى بين وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بمناسبة شهر رمضان.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، إن تشاووش أوغلو ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ”تبادلا هاتفيا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك“، دون مزيد من التفاصيل.

#عاجل |تشاووش أوغلو ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان يتبادلان هاتفيا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 22, 2021

ولم تعلن وزارة الخارجية الإماراتية حتى الآن عبر قنواتها الرسمية عن الاتصال الهاتفي، الذي نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية عن مصادر دبلوماسية قولها إنه ”تم الخميس“.

وخلال الفترة الأخيرة حاولت أنقرة رأب الصدع في علاقاتها المتوترة مع دول عربية رئيسية، مثل مصر، حيث وضعت قيودا على النشاط الإعلامي للقنوات المعارضة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، التي تتخذ من تركيا مقرا لها.