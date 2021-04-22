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تركيا تعلن عن اتصال هاتفي بين وزير خارجيتها ونظيره الإماراتي
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 20:29 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 20:35 GMT

تركيا تعلن عن اتصال هاتفي بين وزير خارجيتها ونظيره الإماراتي

أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الخميس، عن اتصال هاتفي جرى بين وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بمناسبة شهر

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الخميس، عن اتصال هاتفي جرى بين وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بمناسبة شهر رمضان.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، إن تشاووش أوغلو ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ”تبادلا هاتفيا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك“، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن وزارة الخارجية الإماراتية حتى الآن عبر قنواتها الرسمية عن الاتصال الهاتفي، الذي نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية عن مصادر دبلوماسية قولها إنه ”تم الخميس“.

وخلال الفترة الأخيرة حاولت أنقرة رأب الصدع في علاقاتها المتوترة مع دول عربية رئيسية، مثل مصر، حيث وضعت قيودا على النشاط الإعلامي للقنوات المعارضة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، التي تتخذ من تركيا مقرا لها.

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