"جون أفريك": نجل الرئيس التشادي الراحل أحاط نفسه بـ"جنرالات أوفياء"

قالت مجلة ”جون أفريك“، إن محمد إدريس ديبي (نجل الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي) أحاط نفسه بعدد من الجنرالات الأوفياء لنظام والده، والذين يمثلون رجال نجامينا الأقوياء في هذه المرحلة الانتقالية.

ومنذ إعلان وفاة إدريس ديبي في الـ20 أبريل/نيسان الجاري يحكم تشاد مجلس عسكري انتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي، القائد العسكري القوي، وابن الرئيس الراحل.

وسلطت المجلة في تقرير نشرته اليوم الخميس، الضوء على الجنرالات الموالين لعائلة ديبي والذين شغلوا في فترة حكم الرئيس الراحل مناصب سياسية وعسكرية حساسة، ويشكلون حاليا المجلس الانتقالي، مشيرة إلى أن محمد إدريس ديبي جمع من حوله ضبّاط والده الأكثر ولاء من أجل إرساء دعائم حكمه، خلال الفترة الانتقالية التي تمتد 18 شهرا قابلة للتمديد مرة واحدة.

وقال التقرير إن هؤلاء الضباط ”يتقدمهم طاهر اردة، وهو أحد رجال الثقة لدى إدريس ديبي، حيث يشغل حاليا منصب مدير المخابرات العسكرية، وسبق له شغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة“.

وأضاف التقرير: ”طاهر انضم إلى ديبي عندما دخل في تمرد ضد حسين حبري في عام 1989، وهو أيضًا أحد أفراد قبيلة ديبي (الزغاوة)، كما أن شقيقه حميد متزوج من إحدى بنات الرئيس الراحل“.

وأشار التقرير أيضا إلى أحمد يوسف محمد إتنو ابن شقيق إدريس ديبي والمدير العام للشرطة، الذي يوصف بأنه مقرب من محمد إدريس ديبي، حيث عمل معه في عدة مسارح للعمليات.

وذكر التقرير أيضا أبكار عبدالكريم داود آخر رئيس هيئة أركان لجيوش إدريس ديبي، وهو ضابط من الزغاوة يبلغ من العمر 53 عامًا، وكان جنبًا إلى جنب مع الرئيس التشادي السابق منذ مرحلة التمرد ضد حسين حبري.

ووفق التقرير يضم المجلس الانتقالي أيضا سليمان أبكر أدوم وهو آخر وزير للأمن العام والهجرة في عهد إدريس ديبي، وسبق له أن قاد العمليات العسكرية خلال أحداث فبراير 2008 عندما وصل المتمردون إلى أبواب الرئاسة، كما شغل مناصب قيادية في الخارج لا سيما في أفريقيا الوسطى عام 2014.

ومن رجال المجلس الانتقالي أيضا محمد اسماعيل تشابو الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي والاستخبارات العسكرية، وهو وزير الإدارة الإقليمية الحالي والمستشار الأمني السابق لإدريس ديبي.

وقال التقرير إن محمد اسماعيل تشابو ”يتمتع بمهارات جيدة في التعامل مع أجهزة المخابرات الفرنسية، كما أنه مقرب أيضا من أجهزة الأمن السودانية“.

كما أشار التقرير إلى بشارة عيسى جادالله وهو آخر رئيس أركان في عهد الرئيس الراحل وكان أيضًا مستشارًا للشؤون الأمنية والعسكرية وتولى مرتين حقيبة الدفاع.



واعتبر التقرير أن من الرجال المحيطين بنجل ديبي أيضا ”وكي محمد يايا دغاش وزير الداخلية والأمن الأسبق وهو آخر مستشار دفاع وأمن إدريس ديبي وكان ملازمًا له“.

وتم إرسال محمد يايا دغاش إلى مناطق داخل البلاد، لإجراء مفاوضات مع جماعات ساخطة على النظام، كما شغل مناصب في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد.

ويضم المجلس كذلك محمد نور عبدالكريم الذي كان المستشار الخاص لإدريس ديبي والذي كان عضوا في تمرد إدريس ديبي ضد حسين حبري في عام 1990.

ويستند نجل ديبي كذلك إلى الجنرال أمين أحمد إدريس، خريج مدرسة الضباط المشتركة، وهو مقرّب من محمد إدريس ديبي، فكلاهما من نفس الجيل.

وتدرب أمين أحمد إدريس في سيزران، وهو أحد مراكز التدريب الرئيسية لطياري المروحيات العسكرية في روسيا قبل أن يواصل دروس الضباط في مدرسة باريس الحربية.

وعين أمين أحمد إدريس رئيسا لأركان سلاح الجو في آب 2019 وكان نائبه العقيد حسن إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل.

وأضاف التقرير أن القائمة تضم أيضا جييل هيمتشي المستشار الإداري والمالي السابق لوزارة الدفاع والذي شغل مناصب قيادية في القوة المشتركة بين تشاد والسودان، وحافظ على علاقات مع السودان المجاور.

ويعتبر هيمتشي من التكنوقراط ذوي الخبرة وهو أيضًا مؤيد منذ فترة طويلة لنظام ديبي، ولديه علاقات قوية في منطقة الغوران التشادية ولا سيما مع مجتمع أنازاكا الذي يضم أيضًا المتمردين محمد نوري وحسين حبري.

وشملت القائمة التي تحدث عنها التقرير جامان مختار وهو ضابط ذو خبرة كبيرة شارك في تمرد إدريس ديبي وفي تأسيس حركة الخلاص الوطني، وقضى معظم حياته المهنية مع قوات الدرك والمفرزة الأمنية المتكاملة وهي وحدة خاصة المكلفة بضمان سلامة اللاجئين والنازحين داخليًا.

واختتمت المجلة قائمة المقربين من ديبي الابن الضابط صالح بن حليكي، الذي قالت إنه يتولى منصب المراقب العام للقوات المسلحة منذ فبراير الماضي، بعد عقدين من الخدمة في العسكرية.

وقالت الصحيفة إن حليكي ”تدرب في المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء في تشاد ثم تلقى دورة في مركز الشرطة والإدارة العسكرية في مونبلييه بفرنسا، ويعتبر من التكنوقراط داخل الجيش التشادي“.