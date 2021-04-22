قناة عبرية: الرئيس الإسرائيلي سيكلف لابيد بتشكيل الحكومة إذا فشل نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن تغيير في موقف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، من نقل كتاب التكليف في حال فشل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال المدة الممنوحة له.

وقالت قناة ”كان“ الإسرائيلية، إن الرئيس رؤوفين ريفلين سينقل التفويض إلى رئيس حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد، إذا فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة خلال المهلة المحددة.

وجاء هذا الموقف، خلافا لما كانت ترجحه بعض التقارير من أن الرئيس الإسرائيلي لن يمنح كتاب التفويض لأحد حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، وسينقل المهمة مباشرة إلى الكنيست، للاتفاق على مرشح.

وتنتهي بعد 12 يوما مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما تشير المؤشرات إلى أن مهمته وصلت إلى طريق مسدود إلا إذا حدثت مفاجآت خلال الأيام الأخيرة.

وازدادت مهمة نتنياهو في تشكيل الحكومة تعقيدا، بعد خلافات طفت على السطح بينه وبين زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، حيث شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأربعاء هجوما لاذعا على بينيت، متهما إياه بمحاولة ”خداع الجمهور والالتفاف على نتائج الانتخابات“.

وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد أن تعهد بينيت بالعمل على تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، حال فشل نتنياهو في مهمة تشكيل الحكومة.

لكن حزب بينيت، لم يغلق مسار العودة للتحالف مع نتنياهو، حيث أعلن مسؤولون كبار في الحزب الخميس، أنهم ”لن يسمحوا بسن قانون يمنع من تقدم ضده لوائح اتهام من تشكيل حكومة في المستقبل“، وهو القانون الذي تحاول المعارضة الإسرائيلية تمريره في الكنيست، بينما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد.