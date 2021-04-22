تاريخ النشر:
22 أبريل 2021 19:34 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 20:35 GMT
واشنطن: ننتظر أفعالا وليس "أقوالا" بعد قرار روسيا سحب جنودها قرب أوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، أنها تنتظر "أفعالا" وليس "أقوالا" من جانب روسيا، بعد إعلان الأخيرة بدء سحب قواتها المحتشدة قرب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم
أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، أنها تنتظر ”أفعالا“ وليس ”أقوالا“ من جانب روسيا، بعد إعلان الأخيرة بدء سحب قواتها المحتشدة قرب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحافة: إن واشنطن ”ستواصل مراقبة الوضع عن كثب“.