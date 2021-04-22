بوتين مستعد لاستقبال زيلينسكي بشرط عدم التحدث عن النزاع في شرق أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أنه مستعدّ لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في موسكو ”في أي وقت“؛ للتباحث في علاقاتهما الثنائية، إلا أنه أحال الأمر إلى الانفصاليين للتحدث عن النزاع في شرق أوكرانيا.

ولدى سؤاله عن اقتراح عقد لقاء مع زيلينسكي، قال بوتين: ”إذا كان الأمر متعلّقا بالتحدث عن العلاقات الثنائية، إذا بالطبع، نحن مستعدّون لاستقبال الرئيس الأوكراني في موسكو، في أي وقت مناسب له“.

لكنه اعتبر أنه في حال أراد نظيره الأوكراني، التحدث عن النزاع بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، فينبغي عليه ”قبل كل شيء لقاء قادة“ الجمهوريتين المعلنتين من جانب المتمردين، وليس هو.

وأضاف بوتين، على هامش لقاء مع نظيره البيلاروسي، أليكسندر لوكاشينكو: ”كانت هناك تدابير كثيرة تهدف إلى تدمير علاقاتنا، وهو أمر لا يمكننا إلا أن نعرب عن أسفنا له، إذا كان الرئيس زيلينسكي يريد البدء بإحياء هذه العلاقات، لن نفعل سوى تهنأته“.

واقترح الرئيس الأوكراني يوم الثلاثاء على بوتين، عقد لقاء في منطقة النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، إلا أن موسكو لم تكن حتى الآن، قد ردّت على هذا الطرح.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة، مع نشر موسكو عشرات آلاف الجنود قرب الحدود الأوكرانية، وفي القرم، لإجراء تدريبات، إلا أنه في وقت سابق، أعلنت روسيا اليوم الخميس، أنها أمرت قواتها بالعودة لقواعدها، وهو ما بدا كإعلان لوقف حشد عشرات الآلاف من الجنود، تسبب في قلق الغرب.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، إن الناتو أخذ علمًا، بإعلان سحب الجنود الروس المحتشدين قرب الحدود الأوكرانية وفي القرم.

وجاء في بيان المسؤول: ”كل تدبير لخفض التصعيد من جانب روسيا، سيكون مهمًّا، وكان ينبغي اتخاذه منذ وقت طويل. حلف الأطلسي يبقى متيقظاً، ونواصل حثّ روسيا على سحب كافة قوّاتها من الأراضي الأوكرانية“.