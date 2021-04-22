التشيك تقرر تحديد سقف عدد الدبلوماسيين الروس على أراضيها

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت الحكومة التشيكية، اليوم الخميس، أنها ستحدّد سقفًا لعدد الدبلوماسيين الروس على أراضيها، عقب أزمة في العلاقات بين براغ وموسكو تسببت بطرد الجانبين عشرات الدبلوماسيين هذا الأسبوع.

وقال وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانك إن روسيا ستُمهَل، حتى نهاية شهر أيار/ مايو، لسحب دبلوماسييها العاملين في براغ بهدف جعل عدد الموظفين في السفارتين متساويًا.

وطردت الجمهورية التشيكية 18 دبلوماسيًا روسيًا، وردّت موسكو بطرد 20 موظفًا في السفارة التشيكية في موسكو، عقب اتهامات براغ بضلوع عناصر من الاستخبارات الروسية في تفجير العام 2014 على الأراضي التشيكية.

وتضم الممثلية التشيكية في موسكو حاليًا 5 دبلوماسيين فقط، بالإضافة إلى 19 موظفًا مساعدًا، فيما ما زال لدى موسكو حاليًا 27 دبلوماسيًا، و67 موظفًا آخر في سفارتها في براغ.

وقال كولهانك للصحفيين:“بموجب المادة 11 من اتفاقية فيينا (حول العلاقات الدبلوماسية)، سنحدّ من عدد موظفي السفارة الروسية في براغ إلى العدد الفعلي (للموظفين) في سفارتنا في موسكو“.

وأعطى الوزير، يوم الأربعاء، لموسكو مهلةً، حتى ظهر الخميس (10,00 ت غ)، للسماح لعشرين دبلوماسيًا تشيكيًا طُردوا، بالعودة إلى عملهم مؤكدًا أنهم لم يرتكبوا أي خطأ.

وقال:“ردة فعل روسيا كانت غير متناسبة على الإطلاق، والدبلوماسيون لم يرتكبوا أي خطأ“، مشيرًا إلى أن براغ لم تطرد سوى 18 دبلوماسيًا بسبب شبهات بالتجسس.

وتنصّ اتفاقية فيينا المبرمة العام 1961 على أنه في حال غياب الاتفاق حول حجم موظفي السفارات بين بلدين، يبقى عددهم ضمن حدود تُعد“منطقية وطبيعية“.

وأشار كولهانك إلى أن براغ مستعدة لمناقشة هذه المسائل مع روسيا في المستقبل.

وتتهم جمهورية التشيك الاستخبارات الروسية بالوقوف خلف تفجير مستودع ذخيرة في بلدة تشيكية العام 2014 تسبب بمقتل شخصين.

وتبحث الشرطة التشيكية عن رجلين يحملان جوازي سفر روسيين تتطابق هويتاهما مع المشتبه بهما في محاولة تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال، بغاز نوفيتشوك، في سالزبوري في بريطانيا العام 2018.

وتعود ملكية الذخائر المستهدفة في تفجير العام 2014 إلى تاجر أسلحة بلغاري، وبحسب وسائل إعلام كان التاجر يبيع أسلحة لأوكرانيا إلا أنه نفى الأمر.

ووقع التفجير في جمهورية التشيك في العام الذي ضمّت خلاله روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا حيث اندلع نزاع بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مقربين من روسيا شرق البلاد.