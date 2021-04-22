جنرال أمريكي: الضربة السورية داخل إسرائيل لا تبدو متعمدة وتبين عدم الكفاءة

قال جنرال أمريكي بارز، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن انفجار صاروخ سوري في إسرائيل لم يكن متعمدًا، وإنه يُظهر افتقارًا لقدرات الدفاع الجوي السورية.

وقال كينيث ماكنزي الجنرال بقوات مشاة البحرية، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، أثناء جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ:“أعتقد أنه يعكس بالفعل عدم كفاءة الدفاع الجوي السوري.. لا أعتقد أنه هجوم متعمَّد“.

وحول أفغانستان عبّر ”ماكينزي“ عن قلقه إزاء قدرة قوات الأمن الأفغانية على الاحتفاظ بسيطرتها على الأراضي هناك بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وتابع قائلًا:“ما يقلقني هو قدرة الجيش الأفغاني على الاحتفاظ بسيطرته على الأرض التي يسيطر عليها حاليًا دون دعم اعتاد عليه لسنوات عديدة“.

وأضاف:“أنا قلق إزاء قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بعد مغادرتنا، وقدرة القوات الجوية الأفغانية على التحليق خاصة بعد أن نُوقف الدعم لتلك الطائرات“.