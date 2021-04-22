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أوكرانيا ترحب بتخفيض عدد القوات الروسية على حدودها
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 15:23 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 16:00 GMT

أوكرانيا ترحب بتخفيض عدد القوات الروسية على حدودها

رحب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الخميس، بخفض القوات الروسية المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا، لكنه قال إن كييف ستظل متأهبة. وأعلنت روسيا في وقت

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المصدر: رويترز

رحب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الخميس، بخفض القوات الروسية المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا، لكنه قال إن كييف ستظل متأهبة.

وأعلنت روسيا في وقت سابق، أنها أمرت بعودة قوات إلى قواعدها من منطقة قرب الحدود مع أوكرانيا، فيما يبدو أنه وضع نهاية لحشد عسكري شمل عشرات الآلاف من الجنود، وأثار قلق الغرب.

وكتب زيلينسكي على تويتر يقول:“خفض القوات المنشورة على حدودنا يقلل التوترات بالتناسب، وأوكرانيا متأهبة دائمًا، لكنها ترحب بأي خطوة تقلل من الوجود العسكري، وتحد من تصعيد الموقف في دونباس“.

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