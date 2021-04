أوكرانيا ترحب بتخفيض عدد القوات الروسية على حدودها

رحب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الخميس، بخفض القوات الروسية المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا، لكنه قال إن كييف ستظل متأهبة.

وأعلنت روسيا في وقت سابق، أنها أمرت بعودة قوات إلى قواعدها من منطقة قرب الحدود مع أوكرانيا، فيما يبدو أنه وضع نهاية لحشد عسكري شمل عشرات الآلاف من الجنود، وأثار قلق الغرب.

وكتب زيلينسكي على تويتر يقول:“خفض القوات المنشورة على حدودنا يقلل التوترات بالتناسب، وأوكرانيا متأهبة دائمًا، لكنها ترحب بأي خطوة تقلل من الوجود العسكري، وتحد من تصعيد الموقف في دونباس“.

The reduction of troops on our border proportionally reduces tension. 🇺🇦 is always vigilant, yet welcomes any steps to decrease the military presence & deescalate the situation in Donbas. Ukraine seeks peace. Grateful to international partners for their support #StrongerTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021