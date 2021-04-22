قادة الدول الكبرى يؤكدون ضرورة التحرك لمواجهة التغير المناخي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أجمع قادة دول الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وروسيا، والصين، على ضرورة التحرك الفوري لمواجهة مخاطر الاحترار والتغير المناخي.

جاء ذلك في اليوم الأول من قمة حول المناخ التي نظّمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عبر الفيديو بمشاركة نحو أربعين من قادة العالم.

وأشاد الرئيس الأمريكي بايدن بالمنافع الاقتصادية ”الاستثنائية“ المرتبطة بمكافحة الاحترار المناخي، وحذّر من عواقب ”عدم التحرك“، في اليوم الأول من قمة حول المناخ تنظّمها الولايات المتحدة.

وشدّد بايدن على ”الواجب الأخلاقي والاقتصادي“ الذي تمثله مكافحة التغيّر المناخي أثناء هذه القمة عبر الفيديو التي تجمع حوالي أربعين من قادة العالم وتستمرّ يومين.‎

بدوره أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ على رغبة بلاده في أن تلعب دورا أساسيا في مكافحة الاحترار المناخي، مجددا التأكيد على هدف الصين تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وقال شي: ”إن الصين مصممة على العمل مع الأسرة الدولية، وخصوصا الولايات المتحدة لمكافحة التغيّر المناخي“.‎

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تقوم بكل واجباتها لمكافحة التغيّر المناخي.

وقال: ”بمسؤولية تطبّق روسيا واجباتها الدولية في هذا المجال“، مشيرا إلى وثائق من بينها بروتوكول كيوتو واتفاق باريس حول المناخ.‎

بدوره رحّب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالالتزام الأمريكي الجديد الطموح الذي كشف عنه الرئيس جو بايدن خلال قمة عبر الفيديو، معتبرا أنه ”يغيّر المعطيات“.

وقال جونسون بعدما أعلن بايدن مضاعفة الأهداف الأمريكية لمكافحة الاحترار المناخي بحلول عام 2030: ”أنا مسرور حقًا بإعلان جو بايدن الذي يغيّر المعطيات وأنا فخور جدًا بأن المملكة المتحدة تفعل الأمر نفسه“.‎