بوليتيكو: محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي قد تصل لصفقة مع إيران قريبا

قالت صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية، إن المحادثات في فيينا بين إيران والدول الست الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، أحرزت تقدما كبيرا ووصلت إلى منتصف الطريق، وقد تؤدي إلى اتفاق في الجولة أو الجولتين المقبلتين.

لكن الصحيفة ترى في تقرير نشرته، الأربعاء، أن المحادثات لا تزال هشة ولن تكتمل في الجولة الحالية من المناقشات، لافتة إلى أنه من المقرر أن يأخذ الدبلوماسيون استراحة قبل أن يجتمعوا مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه على وجه التحديد، يتفاوض المسؤولون حول كيفية استعادة الاتفاق الأصلي لعام 2015، الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني، ومنع النظام من صنع قنبلة ذرية مقابل رفع العقوبات الأمريكية على إيران.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات الآن تتمحور بشأن كيفية التخلص من فائض المواد النووية التي تمتلكها إيران أو ما يجب فعله بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وهي الآلات التي تُستخدم في تخصيب اليورانيوم.

ونقلت عن أحد الدبلوماسيين المطلعين على المفاوضات، قوله: إنه ”في الأيام القليلة الماضية زادت سرعة المفاوضات، ووصلت إلى منتصف الطريق تقريبا“.

صفقة قريبة

وتوقع دبلوماسي لم يفصح عن هويته، أن يتم التوصل إلى صفقة بعد جولة أو جولتين إضافيتين من المفاوضات في فيينا.

ولفت التقرير إلى أن تعليقات الدبلوماسي تتماشى مع تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قال يوم الثلاثاء: إن ”المحادثات في فيينا تقدمت بنحو 60 إلى 70%، وإن النتائج قد تأتي في وقت قصير“.

لكنه شدد أيضا على أن الصفقة لن تنجح إلا إذا تصرف الأمريكيون في إطار من المصداقية، وهي رسالة من المحتمل أن تهدف إلى إرضاء المتشددين الإيرانيين، بحسب الصحيفة.

وقالت ”بوليتيكو: ”كل هذه الإشارات، رغم أنها إيجابية، لا تضمن النجاح الأكيد… ولا تزال إيران تتذمر وتتألم مما تدعي أنه هجوم إسرائيلي على منشأتها النووية الرئيسية في نطنز، في أوائل الشهر الجاري…. كما أن هناك ضغوطا في الولايات المتحدة على الرئيس جو بايدن، للإبقاء على بعض العقوبات الاقتصادية على إيران، وهو الموقف الذي تقول طهران علنا على الأقل، إنه غير مقبول“.

تزامن الخطوات

وتابعت: ”بالإضافة إلى ذلك، لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول كيفية ترتيب الخطوات المطلوبة منهما… وهل سترفع الولايات المتحدة العقوبات أولا؟ أم أن على إيران أن تلتزم بالاتفاق أولا؟ وهل يمكنهم بطريقة ما القيام بذلك في نفس الوقت… وعلاوة على ذلك، لا يزال يتعين على الولايات المتحدة وإيران التعامل مع بعضهما البعض بشكل مباشر؛ لأنهما ما زالا يستخدمان الدبلوماسيين الأوروبيين كوسطاء“.

الوقت ينفد

واعتبرت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الجانبين يمضيان قدما في المفاوضات، إلا أن الوقت يمر بسرعة وبدأ ينفد، لافتة إلى أن إيران ستجري انتخابات رئاسية، في 18 حزيران/ يونيو المقبل؛ مما يزيد من احتمالية ظهور زعيم أكثر تشددا.

وأوضحت أن الموعد النهائي المهم الآخر، هو 22 أيار/ مايو، وهو اليوم الذي تنتهي فيه اتفاقية التفتيش المؤقتة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ إيران حصريا بالبيانات التي جمعتها كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل محطات إيران النووية لمدة 3 أشهر.

وبينت الصحيفة، أنه إذا فشلت المفاوضات بالوصول إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، فقد تهدد إيران بتدمير البيانات؛ مما يجعل من المستحيل على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من أي اتفاق سياسي، مضيفة: ”لذلك وافق المفاوضون بالفعل على استئناف اجتماعاتهم في فيينا، الأسبوع المقبل، وباتوا في سباق مع الزمن“.