مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تسترت على الانفجار قرب مفاعل ديمونة (فيديو)

اعتبر مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات، اللواء ”محمد رضا نقدي“، الخميس، إن ما شهدته إسرائيل خلال الساعات الماضية، ”أمر متوقع وهو شيء صغير حاولوا التستر عليه“، جاء ذلك تعليقا على انفجار صاروخ قرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي.

وقال اللواء نقدي في حديث للتلفزيون الإيراني: إن ”مئات الآلاف من الناس في الأراضي المحتلة سمعوا ورأوا صوت الانفجار وما نجم عنه، وحاول الصهاينة جاهدين التستر على ما حدث بالأمس“.

وأضاف دون أن يشير إلى وقوف إيران أو الجماعات الموالية لها وراء وقوع انفجار بالقرب من مفاعل ديمونة النووي فجر اليوم الخميس، ”من يقوم ”بأعمال شريرة عليه ألا يتوقع عدم عودة هذه الشرور ضده“.

وفي الـ 11 من أبريل/نيسان الماضي، وقع انفجار في منشأة نطنز النووية الواقعة وسط إيران وتسبب بأضرار كبيرة وقد اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء الحادث وتوعدت بالرد.

وأشار القائد العسكري الإيراني إلى وقوع انفجار قوي في شركة الأسلحة شمال إسرائيل، أمس الأربعاء، قائلاً ”حاول الصهاينة جاهدين التستر على الأحداث التي وقعت (أمس) وعدم عكسها للإعلام، لكن شدة الانفجارات كانت كبيرة لدرجة أن الجميع رأى الفطريات المتفجرة التي تشكلت ومئات الآلاف من الناس شهدوا هذه الأحداث. لم يتمكنوا من تغطية الصوت الرهيب الذي تم إنشاؤه“.

وأضاف ”كما أن حادثة أخرى وقعت في جنوب فلسطين المحتلة لا يمكن إخفاؤها، ومن الطبيعي أنه عندما يرتكب المرء الشر فلا يتوقع أن يعود هذا الشر إلى نفسه وألا يتسبب له بمشاكل داخلية“.

🔴معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران:

🔹صهیونیست‌ها خیلی تلاش کردند حوادثی را که دیروز اتفاق افتاد لاپوشانی کنند.

🔹صدا و #قارچ_انفجاری را صدها هزار نفر در سرزمین‌های اشغالی دیدند و شنیدند.

🔹کسی که شرارت می کند نباید انتظار داشته باشد که این شرارت به خودش برنگردد.#دیمونا pic.twitter.com/OwigrilraB — Mostafa ghamari vafa (@GhamariVafa) April 22, 2021

وقال: ”بالطبع هذه الأحداث هي أشياء صغيرة في مواجهة الوضع المعقد الذي يواجهه النظام الصهيوني اليوم، بما في ذلك الوضع الاجتماعي المقيد الذي لم يحسم منذ شهور حتى الآن“.

وبين اللواء نقدي: وأدرك قادتهم وبمساعدة الأكاديميات العلمية للنظام الصهيوني أنهم يتراجعون وينتهون، فاختاروا باتاغونيا (في أمريكا الجنوبية) والعديد من قادة الكيان الصهيوني قاموا ببناء الفلل ويرون مستقبلهم هناك“.

وأكد ”الأفضل لشعوبهم أن يغادروا مبكرا وأن يريحوا من متاعبهم من قبل أبناء المنطقة قبل أن يقعوا في ظروف معينة بحيث لا تعود لديهم الفرصة لبيع منازلهم“.

وكانت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، أفادت بأن الانفجار الذي وقع كان خلال اختبار روتيني أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة الذي يعمل على تطوير محركات الصواريخ ويضم أنواعا مختلفة من الصواريخ“.