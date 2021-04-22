تقرير: إسرائيل قد تدفع ثمن تجاهلها للانتخابات الفلسطينية وانشغالها بملفات داخلية

قال موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ الإخباري الإسرائيلي، إن تجاهل إسرائيل للانتخابات الفلسطينية، رغم اقتراب موعدها، والانشغال بقضايا وملفات داخلية، يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، قد تدفع تل أبيب إلى دفع الثمن لاحقا.

وأضاف الموقع في تحليل إخباري نشره، اليوم الخميس: ”في غضون 4 أسابيع، من المقرر أن يذهب الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ 15 عاما، وفي حالة إجراء الانتخابات، فإنه سيكون لها عواقب واسعة بالنسبة لإسرائيل“.

وتابع الموقع: ”ولكن ربما يكون هناك من لا يعلمون شيئا عن تلك الانتخابات، في ظل الصمت بشأنها داخل إسرائيل، حيث تواجه الدولة العبرية العديد من التحديات الداخلية والخارجية. فقد أدت الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت يوم 23 مارس، وهي الرابعة في غضون عامين، إلى جمود سياسي جديد، في ظل عدم وجود ائتلاف حكومي، أو ميزانية لمواجهة توابع جائحة ”كورونا“، بالإضافة إلى التوترات المتصاعدة مع إيران“.



ونقل الموقع عن مايكل ميليشتاين، المسؤول البارز السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قوله: ”لا أحد يملك وقتا للاهتمام بالانتخابات الفلسطينية، سوف نستيقظ قبل دقيقتين على انطلاقها، من الذي يملك الوقت للتفكير في الفلسطينيين بينما نعاني من آثار كورونا، ومداولات تشكيل الحكومة؟“.

وأوضح: ”التردد في وجود نقاش عام حول تلك القضية ربما يعكس الشكوك المبررة حول ما إذا كانت الانتخابات سيتم إجراؤها أم لا. فقد وعدت السلطة الفلسطينية في رام الله الفلسطينيين مرارا بإجراء الانتخابات، منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2006، إلا أنها كانت تتراجع في اللحظة الأخيرة، وخلال الأيام الماضية كانت هناك حالة من التذمر داخل القيادة الفلسطينية؛ ما يشير إلى أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه“.

وأردف الموقع قائلا: ”بذل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كل ما بوسعه من أجل إجراء الانتخابات، ولكن في ظل انقسام حركة فتح إلى فصائل متعددة قبل الانتخابات، فإن كثيرين يخشون وقوع هزيمة انتخابية جديدة، على نفس الطريقة التي انتصرت فيها حماس الموحدة عام 2006“.



وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية بدأت خلال الأيام الأخيرة في الحديث عن احتمالات تأجيل الانتخابات، في ظل ”القضية الرمزية“، المطروحة حاليا، حول ما إذا كانت إسرائيل ستسمح للفلسطينيين من القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات.

ورأى الموقع، أنه سواء أجريت الانتخابات الفلسطينية أم لا، فإن إسرائيل أصبحت في موقف معقد، يمكن تشبيهه بـ“الفخ السياسي“. حيث يمكن أن تؤدي الانتخابات إلى دور جديد لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي إلى إثارة الفوضى في علاقة إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.

ونقل الموقع عن الجنرال روني نوما، المدير السابق للقيادة المركزية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، قوله: ”لا أرى أي شيء سيكون جيدا بالنسبة لإسرائيل من تلك الانتخابات. ومن المنظور الإسرائيلي، فإنه من الأفضل ألا تتم تلك الانتخابات“.



وقال موقع ”تايمز أوف إسرائيل“: ”إذا سارت الأمور نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية، فإنها يمكن أن تقلب الوضع الراهن، الذي وإن لم يكن مثاليا، فإنه مقبول بالتأكيد. والمتمثل بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ الأمر الذي عزز قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على قمع العنف والإرهاب“، حسب توصيف الموقع العبري.

ونوه الموقع بأن الخطر الأكبر المتمثل في تلك الانتخابات، هو ”سيناريو الكابوس“، المتمثل في إمكانية عودة حماس إلى الضفة الغربية.

وقال مايكل ميليشتاين: ”في عام 2006، كان الأمر مؤلما. وحطمت حماس واقعنا الأمني في إسرائيل. نحن قلقون من أن ما حدث في 2006 و2007 يمكن تكراره، لكن ليس في غزة فقط هذه المرة، وإنما في الضفة الغربية أيضا“.

إلا أن نبيل عمرو، الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، وأحد أبرز منتقدي الرئيس محمود عباس، يرى أن المخاوف الإسرائيلية من انتصار حماس في الانتخابات، تعزز مكانة الحركة في صفوف الشعب الفلسطيني.

وأضاف: ”عندما تقول إسرائيل إنها لا تريد الانتخابات لأن حماس سوف تنتصر، فإنها تعمل على تتويج حماس على رأس القيادة الفلسطينية، حتى في حالة عدم إجراء الانتخابات“.