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انقلاب شاحنة عسكرية إسرائيلية داخل حقل ألغام قرب الحدود اللبنانية (صور)
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 11:23 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 11:25 GMT

انقلاب شاحنة عسكرية إسرائيلية داخل حقل ألغام قرب الحدود اللبنانية (صور)

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقوع حادث انقلاب لشاحنة عسكرية داخل حقل ألغام في منطقة لواء "حيرام" الإقليمي، وذلك خلال أعمال هندسية بالقرب من الحدود

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المصدر: يحيى مطالقة - إرم نيوز
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقوع حادث انقلاب لشاحنة عسكرية داخل حقل ألغام في منطقة لواء ”حيرام“ الإقليمي، وذلك خلال أعمال هندسية بالقرب من الحدود اللبنانية.
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وحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، نتج عن الحادث إصابة سائق الشاحنة الإسرائيلي بجروح طفيفة إلى متوسطة، وهو موظف في وزارة الدفاع الإسرائيلية. 2021-04-شاحنة-3

وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي بأنشطة عسكرية متكررة في الجيوب الواقعة خارج السياج الحدودي مع لبنان، والحديث يدور عن المناطق التي توجد فيها فجوة بين الموقع المحدد للحدود والتجمعات أو الوجود الإسرائيلي.

ويدخل الجيش الإسرائيلي -أحيانا- بعض الجيوب بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) والجيش اللبناني.

وتفصل قوات الأمم المتحدة بين جنود الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، لعدم تجاوز أي من الطرفين ”الخط الأزرق“ المحدد في معظم الأماكن بالبراميل.

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