الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في فشل دفاعاته الجوية بالتصدي لصاروخ سوري

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتح تحقيق في سبب فشل تصدي الدفاعات الجوية الإسرائيلية للصاروخ الذي انطلق من سوريا الليلة الماضية، وسقط في بلدة النقب قرب منطقة ديمونا.

وقالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إن ”الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق في سبب فشل تصدي الدفاعات الجوية للصاروخ الذي أطلق من سوريا“.

وأشارت إلى أن الصاروخ السوري انفجر في الجو؛ ما أدى إلى سقوط شظايا، وسقطت قطع منه على بعد نحو 40 كيلومترا من المفاعل النووي في ديمونا، دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الخميس، إنه ”من التحقيق الأولي لحادث إطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا باتجاه إسرائيل، يتضح أنه لم يتم اعتراض الصاروخ“.

من التحقيق الأولي لحادث اطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا باتجاه إسرائيل يتضح انه لم يتم اعتراض الصاروخ https://t.co/WTjwogiHQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 22, 2021

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، أن الجيش عثر في محيط إحدى القرى بمنطقة المجلس الإقليمي رمات نيغيف، بالنقب صباح اليوم على بقايا الصاروخ.

ووفق القناة العبرية، نقلا عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فقد أطلقت الدفاعات الجوية السورية عدة صواريخ أرض جو من طراز اس ايه 5 يصل مداها إلى مئات الكيلومترات باتجاه طائرات لسلاح الجو، كانت تقوم بنشاط أمني في الشطر السوري من هضبة الجولان.

وأضاف الناطق باسم الجيش: ”الصاروخ الذي سقط في النقب بعد أن أخطأ هدفه، وقام سلاح الجيش الإسرائيلي بالرد باستهداف البطارية التي أطلق منها الصاروخ وبطاريات أخرى داخل الأراضي السورية“.

وفي السياق ذاته، أكد موقع ”واللا“ العبري، أن هذا الصاروخ متوسط وطويل المدى، ومضاد للطائرات،إذ يبلغ طوله 10 أمتار، وقطره نحو 100 سم، بالإضافة إلى ذلك يمتلك الصاروخ رأسا حربيا يزيد عن 200 كيلوغرام.

ونوه الموقع العبري، إلى أن الصاروخ مصمم لضرب الطائرات على ارتفاع 40 ألف قدم، وله محرك نشط للغاية، ويتجاوز الصاروخ أحيانا المدى الذي يقصده مشغلو بطاريات الصواريخ، لافتا إلى أنه كان هناك بالفعل حالات تم فيها إطلاق صواريخ من هذا النوع من سوريا وسقطت في لبنان.