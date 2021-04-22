نائب قائد فيلق القدس الإيراني لإسرائيل: فصائلنا قريبة منكم

قال نائب قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا فلاح زاده، اليوم الخميس، إن على إسرائيل أن تعلم أن فصائل المقاومة (الميليشيات المسلحة التي تدعمها إيران) هي قرب مراكزها.

وجاءت تصريحات العميد فلاح زاده بعد تعيينه يوم الاثنين الماضي بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي بمنصب نائب قائد قوات فيلق القدس خلفا للعميد محمد حجازي الذي توفي الأحد الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن العميد فلاح زاده قوله خلال مراسم تأبين لسلفه حجازي بمدينة أصفهان وسط إيران: ”على النظام الصهيوني المغتصب أن يعلم أن مجموعات المقاومة موجودة بجوار مقاركم ومراكزكم على هذا الكوكب وستقربكم من الانحدار في أي لحظة“.

وأضاف: ”بحسب كلمات المرشد الأعلى للثورة، فإن الكيان الصهيوني لن يشهد السنوات الـ 25 القادمة، التي ستكون بعد عدة سنوات“، في إشارة إلى تصريحات أطلقها خامنئي أواخر عام 2015 وقال فيها إن ”إسرائيل لن يكون لها وجود في غضون الـ 25 عاماً القادمة“.

وتأتي هذه التصريحات من مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بعدما قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سوريا ”أرض- جو“ انفجر في جنوب إسرائيل اليوم الخميس، في حادث أدى إلى انطلاق صافرات تحذيرية في منطقة قريبة من مفاعل ديمونة النووي الذي تحيط به السرية.

وشغل العميد محمد رضا فلاح زاده عدة مناصب في الحرس الثوري منها قيادة فرقة المهدي 33 وقيادة فرقة الفجر 19 وقيادة الحرس الثوري الإيراني في محافظات يزد وأصفهان وفارس، وكذلك قيادة مقر كربلاء للبناء (مؤسسة اقتصادية).

وشغل العميد فلاح زاده ”59 عاماً“ قبل تعيينه بمنصبه الجديد، منصب مساعد قائد فيلق القدس لشؤون التنسيق.