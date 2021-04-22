مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف قاعدة جوية سورية

قتل ضابط برتبة ملازم من قوات النظام السوري وأصيب 3 آخرون، ليل الاربعاء الخميس، بقصف إسرائيلي طال قاعدة للدفاع الجوي في منطقة الضمير شرق العاصمة دمشق.

وهزت انفجارات عنيفة ليل الأربعاء الخميس، منطقة الضمير شرق العاصمة دمشق، ناجمة عن سقوط صواريخ إسرائيلية على قاعدة للدفاع الجوي تابعة للنظام السوري.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربات دمرت بطاريات للدفاع الجوي، وسقوط خسائر بشرية في صفوف قواته فيما حاولت قوات النظام التصدي للقصف الإسرائيلي بإطلاق صواريخ أرض-جو وتمكنت من إسقاط بعضها.

وأشار المرصد إلى أن إسرائيل اعترفت بأن الضربة جاءت على خلفية ”سقوط صاروخ أرض-جو من الضمير على الأراضي المحتلة“.

وتتواجد في منطقة الضمير مقرات ومستودعات للأسلحة تابعة للميليشيات الموالية لإيران.

وكان المرصد السوري أشار أمس إلى سماع دوي انفجار عنيف، تلاه عدة انفجارات متوسطة الشدة في مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي من ريف العاصمة دمشق، بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، تبين أنها ناجمة عن انفجارات في مستودعات ذخيرة تابعة لـ“اللواء 20″ ضمن ”الفرقة الثالثة“ في جيش النظام، والواقعة على أطراف مدينة الرحيبة، حيث شوهدت ألسنة اللهب وهي تتصاعد من مستودعات الذخيرة واستمرت لنحو 3 ساعات متواصلة قبل أن تتمكن قوات النظام من السيطرة على الحرائق، دون معرفة أسباب انفجار المستودعات.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن 10 عناصر على الأقل من قوات النظام، أصيبوا خلال محاولتهم السيطرة على الحرائق، وجرى نقلهم إلى مشافي دمشق.