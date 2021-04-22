مقتل اثنين من قوات الحرس الثوري بمواجهات مسلحة غرب إيران

أعلنت قوات مقر حمزة سيد الشهداء التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن مقتل اثنين من أفرادها جراء مواجهات مع جماعة مسلحة في مدينة ”مريوان“ التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران.

وذكر بيان نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ أن ”مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين قوات مقر حمزة سيد الشهداء (قوات برية)، مع عناصر معادية للثورة الإيرانية (معارضين)، في مدينة مريوان الكردية، وأدت تلك الاشتباكات إلى مقتل اثنين من القوات الإيرانية فيما قتل اثنان من القوات المهاجمة“.

وزعم بيان الحرس الثوري أنه ”خلال تلك المواجهات أصيب عدد من المهاجمين بجروح، فيما لاذ آخرون من باقي المهاجمين بالفرار بسبب الأوضاع الحدودية في المنطقة“.

ولم يكشف بيان القوات التابعة للحرس الثوري هوية المسلحين المعتقلين فيما إذا كانوا إيرانيين أم لا، وكذلك الجهة التي ينتمون إليها.

وتنشط جماعات كردية إيرانية معارضة في المناطق الجبلية للحدود الإيرانية شمال غرب البلاد مع تركيا وكذلك في إقليم كردستان شمال العراق، وتشهد تلك المناطق بين الحين والآخر مواجهات مع مسلحين من الأحزاب الكردية المعارضة للنظام في طهران مثل قوات ”كوملا“، الجناح العسكري للحزب الشيوعي الكردستاني المعارض للنظام الإيراني، أو الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مناطق الأكراد في إيران من الفقر واقتصاد هش جراء إهمال النظام الإيراني.