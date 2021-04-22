مقتل رجل أسود برصاص الشرطة في نورث كارولاينا الأمريكية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل رجل أسود على يد الشرطة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وسط قلق متزايد بشأن حوادث إطلاق النار المميتة لأفراد سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وقال تومي ووتن، شريف مقاطعة باسكوتانك، إن أحد شرطييه أطلق النار على أندرو براون في إليزابيث سيتي، خلال تنفيذ مذكرة بحث بحقه، ما أدى إلى مقتله، مضيفا ”كان يوما مأساويا“.

ونقلت قناة ”دبليو آيه في واي“ التلفزيونية المحلية عن شهود عيان، أن براون أصيب بالرصاص أثناء محاولته الفرار بسيارته من الشرطة.

وأشارت المحطة إلى أن براون في الأربعين من عمره وأب لعشرة أطفال.

وتعهد ووتن بالشفافية في التحقيق، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحليل ما التقطته الكاميرات التي توضع على أجساد رجال الشرطة خلال تنفيذ المهمات.

وقال إن مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولاينا سيتولى التحقيق في هذه القضية.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين، بقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود أثار مقتله العام الماضي موجة غضب واحتجاجات عمت جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقبل أقل من ساعة من صدور الحكم، قتلت الشرطة في ولاية أوهايو مراهقا أسود بدا كأنه يندفع باتجاه شخص آخر وهو يحمل سكينا.

ودفع مقتل عدد كبير من الأمريكيين السود على يد رجال الشرطة إلى طلب إجراء إصلاحات واسعة في صفوف قوات الشرطة.