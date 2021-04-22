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قناة إيرانية تنشر فيديو "دقيقا" لحاملة طائرات أمريكية.. و"سي أن أن" تشكك
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 3:33 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 3:50 GMT

قناة إيرانية تنشر فيديو "دقيقا" لحاملة طائرات أمريكية.. و"سي أن أن" تشكك

ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية، مساء الأربعاء، أن طائرة مسيرة تتبع قوات الحرس الثوري، حلقت فوق حاملة طائرات أمريكية متمركزة بمياه الخليج، والتقطت صورا "دقيقة"

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المصدر: مجدي عمر - إرم نيوز

ذكرت قناة ”برس تي في“ الإيرانية، مساء الأربعاء، أن طائرة مسيرة تتبع قوات الحرس الثوري، حلقت فوق حاملة طائرات أمريكية متمركزة بمياه الخليج، والتقطت صورا ”دقيقة“ لها، لكن شبكة ”سي أن أن“ شككت في صحة ذلك.

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“، مقطع فيديو قالت إنه ”يوثق تحليق طائرة بدون طيار تابعة للحرس الثوري الإيراني فوق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج“.

ولم تذكر القناة الإيرانية هوية حاملة الطائرات الأمريكية الموجودة في مياه الخليج، كما لم يصدر تعليق من القيادة العسكرية الأمريكية حتى الآن.

وتعليقا على مقطع الفيديو الإيراني، ذكرت شبكة ”CNN“ الأمريكية، أن ”بعض المراقبين شككوا في توقيت تصوير الفيديو، لا سيما مع ظهور تواريخ تعود إلى سنوات سابقة على المادة المصورة“.

وأشارت الشبكة الأمريكية في تقرير لها إلى أن ”حاملة الطائرات الأمريكية التي ظهرت في الفيديو الإيراني، لا تتواجد حاليًا في منطقة الخليج“.

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