قناة إيرانية تنشر فيديو "دقيقا" لحاملة طائرات أمريكية.. و"سي أن أن" تشكك

ذكرت قناة ”برس تي في“ الإيرانية، مساء الأربعاء، أن طائرة مسيرة تتبع قوات الحرس الثوري، حلقت فوق حاملة طائرات أمريكية متمركزة بمياه الخليج، والتقطت صورا ”دقيقة“ لها، لكن شبكة ”سي أن أن“ شككت في صحة ذلك.

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“، مقطع فيديو قالت إنه ”يوثق تحليق طائرة بدون طيار تابعة للحرس الثوري الإيراني فوق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج“.

Iran's IRGC drone takes precise footage as it flies over US aircraft carrier in the Persian Gulf pic.twitter.com/q0xEfoty7v

— Press TV (@PressTV) April 21, 2021