رغم "تودد" أردوغان لبايدن.. واشنطن تخطر أنقرة بإخراجها رسميا من برنامج مقاتلات "F-35"

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن بلاده أخطرت تركيا بإخراجها رسميا من برنامج إنتاج مقاتلات ”F-35“.

ويأتي القرار الأمريكي رغم محاولات عدة بذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتودد لنظيره الأمريكي جو بايدن.

وأدلى المسؤول بتصريح نشرته وكالة ”الأناضول“ التركية الرسمية، دون أن يذكر خلاله التفاصيل حول كيفية تقديم الإخطار.

وأوضح أن الإخطار يشير إلى فسخ مذكرة التفاهم المشتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين بالبرنامج في 2006، والتي وقعت عليها تركيا يوم 26 يناير/كانون الثاني 2007، وعدم ضم تركيا لمذكرة التفاهم الجديدة.

وذكر المسؤول أن مذكرة 2006 تم تحديثها مع الشركاء الثمانية المتبقين، ولم يتم ضم مشاركين جدد إلى البرنامج.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وإلى جانب تركيا، تتكون الدول المشاركة في البرنامج من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وفي يوليو/ تموز 2019، علقت الولايات المتحدة شراكة تركيا في المشروع؛ بسبب تسلمها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية ”إس 400“.

وقررت تركيا في 2017 شراء منظومة ”إس 400 “ الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية ”باتريوت“ من الولايات المتحدة.