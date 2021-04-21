مسؤول أمريكي: المحادثات النووية مع إيران أبعد ما تكون عن تحقيق نتيجة

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن خلافات مهمة لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أحدث جولة من المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا هذا الأسبوع، وإن المفاوضات ما زالت أبعد ما تكون عن تحقيق نتيجة، وإن النتائج غير مؤكدة.

وأضاف المسؤول، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن الخلافات الرئيسة بين واشنطن وطهران تتعلق بالعقوبات التي ينبغي أن ترفعها الولايات المتحدة، والخطوات التي ينبغي لإيران اتخاذها من أجل العودة للامتثال لالتزاماتها بكبح برنامجها النووي.

وبين أن المحادثات ستكون على الأرجح عملية من جولات عديدة.