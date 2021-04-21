وزير الطاقة الإسرائيلي يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر في تركيا‎

قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو؛ للمشاركة في مؤتمر سيتم عقده في أنطاليا التركية خلال يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت الهيئة أن هذه الدعوة الرسمية تعتبر الأولى بعد سحب تركيا لسفيرها في إسرائيل عام 2018، إبان مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب الهيئة ،فإن هناك محاولات تركية لإعادة العلاقات مع إسرائيل إلى وضعها الطبيعي، بل وتعزيز التباحث الثنائي، خاصة بعد التطورات التي تتعلق بالغاز في البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية التركي قال مؤخرا إن بلاده ”ستكون على استعداد لتغيير سياستها مع إسرائيل إذا بادرت الأخيرة في ذلك“.

وأضاف خلال لقاء مع قناة تركية: ”لدينا علاقات اقتصادية حاليا مع إسرائيل ”، مشيرا إلى أن ”بعض العلاقات تحتاج إلى تقويم“.

ويرى مراقبون أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا لم تنقطع رغم الخطابات المستمرة من الجانب التركي بشأن مقاطعة إسرائيل.