الرئيس الإسرائيلي: سنعمل كل ما هو مطلوب لمواجهة أي استهداف إيراني‎

اعتبر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن إيران بتطويرها برنامجًا نوويًا ودعمها منظمة حزب الله تشكل تهديدًا كبيرًا على المنطقة.

وأكد الرئيس الإسرائيلي، في تصريحات مقتضبة، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، أن إسرائيل ستعمل كل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن مواطنيها وعن حدودها من أي استهداف إيراني.

وأضاف: ”إيران بتطويرها لبرنامجها النووي وأسلحتها النووية، وبدعمها منظمة حزب الله الإرهابية تشكل تهديدا كبيرا على منطقتنا وعلى العالم الحر“، وفق قوله.

وأوضح الرئيس الإسرائيلي أنه ”ينبغي على دول العالم أن توضح للإيرانيين بأننا لن نستسلم مع تهديدهم بإبادة دولة إسرائيل“ .

ويتوجه وفد إسرائيلي، الأسبوع المقبل، إلى واشنطن؛ لبحث الملف النووي الإيراني، بعد التقدم الذي طرأ في مفاوضات فيينا بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي.

ويتكون الوفد الإسرائيلي من رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك، بالإضافة إلى رئيس الأمن القومي، حيث من المقرر أن يلتقي هذا الوفد مع شخصيات رفيعة المستوى بالإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن.