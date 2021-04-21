انتهاك جديد.. "الطاقة الذرية": إيران تركب أجهزة متطورة في منشأة نطنز ‎

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في منشأة تخصيب اليورانيوم المقامة تحت الأرض في نطنز وتخطط لإضافة المزيد، لتزيد انتهاكاتها لقيود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى.

والتقرير أحدث دليل على مضي إيران قدما في تركيب أجهزة تخصيب متطورة، برغم عدم السماح لها باستخدامها بموجب الاتفاق الموقع في 2015.

وقال تقرير الوكالة إلى الدول الأعضاء ”في 21 من أبريل 2021، تحققت الوكالة في منشأة تخصيب الوقود (في نطنز) من أنه تم تركيب ست مجموعات تضم ما يصل إلى 1044 جهاز طرد مركزي آي.آر-2إم، ومجموعتين تضمان ما يصل إلى 348 جهاز طرد مركزي آي.آر-4… بعضها قيد الاستخدام“، واطلعت رويترز على التقرير.

كان تقرير سابق للوكالة في الأول من أبريل نيسان قال إن إيران تستخدم 696 جهاز تخصيب من النوع آي.آر-2إم و174 جهازا من النوع آي.آر-4 في منشأة نطنز.

وذكر تقرير الوكالة يوم الأربعاء أيضا أن إيران أخطرتها بأنها تخطط لتركيب أربع مجموعات إضافية من أجهزة آي.آر-4 في منشأة التخصيب في نطنز.

وفي الوقت نفسه، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران اليوم إنها لمست تقدما في أول جولتين من المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة الرامية لإحياء الاتفاق، لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها.