منظمة: روسيا تعتقل أكثر من ألف متظاهر خلال احتجاجات داعمة للمعارض نافالني (فيديو)

أوقف أكثر من ألف شخص في أنحاء روسيا، الأحد، خلال تظاهرات داعمة للمعارض أليكسي نافالني الذي يخوض إضرابا عن الطعام في السجن، وفق ما أفادت منظمة ”أو في دي-إينفو“ غير الحكومية.

На Сенной площади в Петербурге силовик чуть не вынес дверь магазина, в который забежал участник митинга Видео: «ЯП-События»/ Telegram pic.twitter.com/U2UXp9Wwbe — МБХ медиа (@MBKhMedia) April 21, 2021

وقالت المنظمة المتخصصة في متابعة التظاهرات في روسيا: إن ما لا يقل عن 1004 أشخاص أوقفوا، لا سيما في سان بطرسبرغ، حيث شملت الإيقافات 351 شخصا، في حين خرجت تظاهرة في موسكو من دون حوادث تذكر.