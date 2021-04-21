أخبار

منظمة: روسيا تعتقل أكثر من ألف متظاهر خلال احتجاجات داعمة للمعارض نافالني (فيديو)
تاريخ النشر: 21 أبريل 2021 20:12 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2021 21:35 GMT

منظمة: روسيا تعتقل أكثر من ألف متظاهر خلال احتجاجات داعمة للمعارض نافالني (فيديو)

أوقف أكثر من ألف شخص في أنحاء روسيا، الأحد، خلال تظاهرات داعمة للمعارض أليكسي نافالني الذي يخوض إضرابا عن الطعام في السجن، وفق ما أفادت منظمة "أو في دي-إينفو"

+A -A
المصدر: أ ف ب

أوقف أكثر من ألف شخص في أنحاء روسيا، الأحد، خلال تظاهرات داعمة للمعارض أليكسي نافالني الذي يخوض إضرابا عن الطعام في السجن، وفق ما أفادت منظمة ”أو في دي-إينفو“ غير الحكومية.

وقالت المنظمة المتخصصة في متابعة التظاهرات في روسيا: إن ما لا يقل عن 1004 أشخاص أوقفوا، لا سيما في سان بطرسبرغ، حيث شملت الإيقافات 351 شخصا، في حين خرجت تظاهرة في موسكو من دون حوادث تذكر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play