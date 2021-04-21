موقع عبري: إسرائيل أبلغت أمريكا مسبقًا نيتها تنفيذ عمليات ضد إيران

كشف موقع عبري، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا نيتها تنفيذ سلسلة عمليات ضد إيران، لافتين إلى أن هناك بوادر أزمة ثقة بين الجانبين.

وذكر موقع ”واللا“ العبري أن مسؤولين إسرائيليين كبارًا قالوا إن“إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بسلسلة من العمليات ضد إيران، ولم يكن من المفترض أن تتفاجأ“.

وبحسب الموقع العبري، فإن الإسرائيليين يرون أن“إدارة بايدن هي التي تحافظ على شفافية غير كافية معهم فيما يتعلق بتفاصيل المقترحات التي تطرحها مع الإيرانيين في المحادثات النووية“.

وأشار الموقع إلى أن المسؤولين الكبار يستشهدون كمثال بالعقوبات التي تفكر الولايات المتحدة برفعها عن إيران، والتي لا يرتبط بعضها مباشرة بالبرنامج النووي.

وفي السياق ذاته، كشف الموقع العبري أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيُجري نقاشًا محدودًا في مكتبه الخميس، بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وجميع المسؤولين الإسرائيليين الكبار المتوقع أن يغادروا إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا للموقع العبري، سيكون الغرض من المناقشة صياغة السياسة ومواءمة المواقف التي سيقدمها كل من كبار المديرين التنفيذيين إلى نظرائهم الأمريكيين.

ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي كبير مطلع على الأمر، أن المحادثات التي أجريت حتى الآن مع الإدارة الأمريكية كانت في الغالب عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو.

ولفت الموقع نقلًا عن المسؤول أن إسرائيل ستعرف حجم الفجوة في المواقف مع الولايات المتحدة بشأن القضية الإيرانية فقط بعد المناقشات وجهًا لوجه مع كبار مسؤولي إدارة بايدن، الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي:“لا نعتقد أن كل شيء ضاع، وطالما أتيحت لنا الفرصة للإعلان عن موقفنا، سنحاول على أمل أن ننجح“.