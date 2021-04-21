3 قتلى و11 جريحا باستهداف فندق في كويتا الباكستانية (فيديو)

قالت الشرطة إن انفجارا وقع في فندق فخم أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب 11 آخرين، في جنوب غرب باكستان، اليوم الأربعاء.
وذكر مسؤول الشرطة ناصر مالك أن انفجارا هز منطقة انتظار السيارات في فندق سيرينا.
3 قتلى و11 جريحا باستهداف فندق في كويتا الباكستانية#باكستان #QuettaBlast #Quetta pic.twitter.com/HXk64Zqigd
— إرم نيوز (@EremNews) April 21, 2021
ويقع الفندق في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان، الذي يشهد منذ فترة طويلة تمردا محدودا من سكان محليين.
وأضاف مالك ”ضباطنا يحاولون تحديد ما إذا كان (الانفجار ناجما عن) قنبلة وما قد يكون نوعها“.