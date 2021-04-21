بينيت يهاجم نتنياهو ويتعهد بالعمل على تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل‎

هاجم زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنه ”يسعى لمزيد من الانتخابات“.

وأكد بينيت، في مؤتمر صحفي له اليوم، أن الشعب يريد حكومة، ونتنياهو لا يسعى إلا لمزيد من الانتخابات تحت ستار الانتخابات المباشرة.

وتابع: لا يمكن أن تكون الدولة رهينة للسياسيين، وفي حال فشل نتنياهو سأعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية ”مكان“ عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إمكانية نجاحه في تشكيل الحكومة شبه معدومة.

ووفقا للقناة العبرية، فإن قوة الليكود تراجعت كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين، وبسبب ذلك تبادلت الاتهامات داخل الحزب بعد الخسارة في التصويت على تشكيلة اللجنة المنظمة البرلمانية.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بنييت بعرقلة جهود حزب ”الليكود“ من أجل تشكيل حكومة يمين.

كما جدد نتنياهو دعوته إلى تبني أسلوب الانتخابات المباشرة لرئاسة الوزراء دون حل الكنيست، وذلك للخروج من المأزق السياسي.

وتنتهي مهلة التكليف الرسمية التي نقلها الرئيس الإسرائيلي ريفلين إلى نتنياهو منتصف الرابع من مايو/ أيار المقبل.

وربما يتوجه رئيس الوزراء نتنياهو بتمديد مهلة تشكيل الحكومة لمدة 14 يومًا إضافية، الأمر الذي سيجبر ريفلين، ووفقًا للقانون، على الطلب منه تقديم شرح مفصل لمخططه من أجل السماح بتمديد الفترة.

ويحاول الرئيس الإسرائيلي ريفلين الانتهاء من تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن ولايته ستنتهي في التاسع من يوليو/ تموز المقبل.