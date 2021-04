شرطة بريطانيا تخلي محطة لندن بريدج بعد تلقيها بلاغا عن جسم مشبوه

قالت شركة قطارات الجنوب البريطانية على تويتر: إن السلطات أخلت محطة لندن بريدج بوسط لندن، اليوم الأربعاء، واستدعت خدمة الطوارئ.

وقالت الشرطة ”أُبلغنا بأن خدمة الطوارئ تتعامل مع واقعة في محطة لندن بريدج“.

وأضافت ”القطارات لن تخدم محطة لندن بريدج بسبب إخلائها“.

London bridge evacuated and sniffer dogs are being walked around. pic.twitter.com/xSddUuqmfY

— Tom Wright (@TomWright94) April 21, 2021