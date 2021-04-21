أخبار

شرطة بريطانيا تخلي محطة لندن بريدج بعد تلقيها بلاغا عن جسم مشبوه
تاريخ النشر: 21 أبريل 2021 12:33 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2021 14:05 GMT

شرطة بريطانيا تخلي محطة لندن بريدج بعد تلقيها بلاغا عن جسم مشبوه

قالت شركة قطارات الجنوب البريطانية على تويتر: إن السلطات أخلت محطة لندن بريدج بوسط لندن، اليوم الأربعاء، واستدعت خدمة الطوارئ. وقالت الشرطة "أُبلغنا بأن خدمة

+A -A
المصدر: رويترز

قالت شركة قطارات الجنوب البريطانية على تويتر: إن السلطات أخلت محطة لندن بريدج بوسط لندن، اليوم الأربعاء، واستدعت خدمة الطوارئ.

وقالت الشرطة ”أُبلغنا بأن خدمة الطوارئ تتعامل مع واقعة في محطة لندن بريدج“.

وأضافت ”القطارات لن تخدم محطة لندن بريدج بسبب إخلائها“.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الشرطة تلقت بلاغًا عن جسم مشبوه في قطار، وإغلاقها محطة لندن بريدج بوسط العاصمة ”كإجراء احترازي“ لحين فحص الجسم.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play