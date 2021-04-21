تاريخ النشر:
21 أبريل 2021 10:44 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2021 11:05 GMT
سوريا تفقد حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، سوريا من حقوق التصويت في المنظمة بعدما تبين أن قواتها استخدمت مرارًا غازات سامة خلال الحرب
جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، سوريا من حقوق التصويت في المنظمة بعدما تبين أن قواتها استخدمت مرارًا غازات سامة خلال الحرب الأهلية.
وأيدت أغلبية من الدول خلال تصويت قرارًا بإلغاء امتيازات سوريا في المنظمة على الفور.