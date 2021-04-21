سوريا تفقد حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، سوريا من حقوق التصويت في المنظمة بعدما تبين أن قواتها استخدمت مرارًا غازات سامة خلال الحرب الأهلية.

وأيدت أغلبية من الدول خلال تصويت قرارًا بإلغاء امتيازات سوريا في المنظمة على الفور.