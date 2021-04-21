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سوريا تفقد حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 21 أبريل 2021 10:44 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2021 11:05 GMT

سوريا تفقد حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، سوريا من حقوق التصويت في المنظمة بعدما تبين أن قواتها استخدمت مرارًا غازات سامة خلال الحرب

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المصدر: رويترز
جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، سوريا من حقوق التصويت في المنظمة بعدما تبين أن قواتها استخدمت مرارًا غازات سامة خلال الحرب الأهلية.
وأيدت أغلبية من الدول خلال تصويت قرارًا بإلغاء امتيازات سوريا في المنظمة على الفور.
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