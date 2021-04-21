تقرير : عباس يواجه القرار الصعب في لعبة الانتخابات الفلسطينية الخطرة

قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواجه قرارا صعبا فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر لها يوم الـ22 من أيار/ مايو المقبل، وسط تصاعد الأنباء عن احتمال تأجيلها.

وأضاف الموقع في تقرير: ”الوقت ينفد أمام احتمال تجنب النتائج غير المتوقعة للانتخابات الفلسطينية المقبلة، وتتصاعد الضغوط على الرئيس عباس كي يلغي أو يؤجل الانتخابات التشريعية يوم الـ22 من أيار/ مايو، والرئاسية يوم الـ31 من تموز/ يوليو، والمجلس الوطني الفلسطيني يوم الـ31 من آب/ أغسطس، والتي أصدرت مراسيم رئاسية بتنظيمها يوم الـ13 من كانون الثاني/ يناير الماضي“.

ومضى يقول: ”الإسرائيليون غير مهتمين بالانتخابات، التي ستُذكّر شعبهم والعالم بأن هناك فلسطينيين يعيشون على الجانب الآخر من الخط الأخضر، الذي تم إزالة معظمه، وتجنّبت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ أي قرار يتعلق بالشرق الأوسط، في ظل التركيز على التغير المناخي، إيران، أفغانستان، روسيا، واليمن، بوصفهم أولويات للسياسة الخارجية الأمريكية“.

وتابع: ”مقربون من الرئيس عباس يخشون ضياع السلطة، أو تقاسم السلطة، ويبذلون قصارى جهدهم خلف الكواليس من أجل الخروج من هذا الموقف المحفوف بالمخاطر المتعلق بالانتخابات، التي لا يمكن توقع نتائجها“.

وأشار الموقع الأمريكي إلى الدعوات المتواصلة من جانب الأحزاب والقوى الفلسطينية والموجهة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي، بالسماح للمقيمين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات، وفقا للاتفاقات المنصوص عليها، والتي سمحت لهم بذلك في الانتخابات السابقة عامي 1996، و2006.

وأردف: ”يرى الفلسطينيون الانتخابات المقبلة التي طال انتظارها على أنها حق شرعي، ونقطة انطلاق نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في وحدة إدارية وقانونية وأمنية واحدة، ولكن بعض المقربين من الرئيس عباس يشتركون في المخاوف الإسرائيلية، في أن هيمنة حركة فتح على الضفة الغربية عرضة للخطر، بينما لا يمكن ضمان الوحدة المرغوبة“.

وفي الوقت الذي يبدو فيه الأوروبيون، أكبر المتبرعين للحكومة الفلسطينية، الأكثر دعما لإجراء الانتخابات، فإن الولايات المتحدة لا تبدو على القدر ذاته من الحماسة، قال ”نيد برايس“، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عند سؤاله في الأول من أبريل، عن احتمالات إلغاء الانتخابات الفلسطينية، إن هذا الأمر يعود إلى الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف.

ورأى الموقع الأمريكي أن عباس لديه العديد من المخاوف، ناهيك عن حركة حماس، والتي تضعه أمام مسؤولية اتخاذ القرار الصعب الخاص بالانتخابات. في ضوء الخلافات التي تضرب حركة فتح، والتي تسببت في وجود قائمتين غير رسميتين تتنافسان مع القائمة الرسمية للحركة في الانتخابات، وأشار إلى أن نظام الانتخابات الذي يقوم على التمثيل النسبي من شأنه أن يضعف زعامة عباس، مع عدم وجود أي ضمان حول إمكانية توافق قوائم فتح مع حماس.

وأشار ”المونيتور“ إلى التقارير التي نوهت إلى احتمالات ترشح مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح، والذي يقضي عقوبة السجن في إسرائيل، في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى دعمه لقائمة ”الحرية“ المنافسة لقائمة فتح في الانتخابات التشريعية؛ ما أجبر حركة فتح على تأجيل إعلان مرشحها في الانتخابات الرئاسية لما بعد إجراء الانتخابات التشريعية، بحسب ما أكده جبريل الرجوب، الأمين العام للحركة.

وخلص التقرير: ”في ظل المخاوف الإسرائيلية والدولية، والقلق المسيطر على القيادة الفلسطينية، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أن الرئيس عباس، البالغ من العمر 86 عاما، ليس لديه وقت طويل كي يضيعه، وكل يوم من التردد يدفع حركة فتح نحو خسارة المزيد من الأصوات، وسوف تنطلق الحملات الانتخابية يوم الـ30 من نيسان/ أبريل الجاري، وستُمنَح الفرصة لكل الراغبين في الحصول على مقعد في المجلس التشريعي لمدة 21 يوما كي يستعرض برنامجه، ولا يوجد وقت كي يتم إهداره“.