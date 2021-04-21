وفد إسرائيلي يزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث "النووي الإيراني"

قالت وسائل إعلام عبرية إنه من المقرر أن يتوجه ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين مطلع الأسبوع المقبل إلى واشنطن، بهدف إجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين كبار حول الملف النووي.

وذكرت قناة ”مكان“ الإسرائيلية أن زيارة الوفد تأتي على خلفية التقدم الحاصل في مفاوضات ڤينا حول عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي.

ووفقاً للقناة، فإن الوفد المشارك قد يتكون من رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شبات.

ونقلت القناة العبرية ١١ عن مصدر مطلع قوله ”إن المسؤولين الإسرائيليين لا يشكلون وفدا، وإنما سيجري كل مسؤول منهم مباحثات منفردة“.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، وصف محادثات ڤينا بـ“الايجابية“، لافتا إلى أن ”الطريق لا تزال طويلة“.

وأكد برايس أن الإدارة الأمريكية لن ترفع العقوبات عن إيران إلا بالتزامها بالاتفاق بشكل كامل.