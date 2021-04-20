إدانة الشرطي ديريك شوفين بتهمة "قتل" جورج فلويد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دانت محكمة أمريكية، الثلاثاء، الشرطي ديريك شوفين بقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد في قضية هزت الولايات المتحدة على مدار عام، وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأمريكي.

واحتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقيا، والمكونة من سبع نساء وخمسة رجال في مدينة مينيابوليس، إلى أقل من يومين بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع للتوصل إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي الأبيض مذنب بالتهم الثلاث الموجهة إليه.

🚨شاهد.. ردة فعل الشرطي قاتل جورج فلويد بعد ادانته. pic.twitter.com/DxHVZqA05I — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@election2020P) April 20, 2021

في السياق، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن اتصل بعائلة جورج فلويد وأعرب لها عن ”ارتياحه“ للحكم في قضية مقتله.‎

ويتوقع أن يقضي شوفين البالغ 45 عامًا سنوات طويلة وراء القضبان في قضية مقتل فلويد في 25 أيار/مايو العام 2020، التي أثارت احتجاجات عنيفة ضد انعدام العدالة العرقي حول العالم، واعتبرت بمثابة اختبار تاريخي لمحاسبة الشرطة.