بسبب تعنت "الصهيونية الدينية".. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن عدم حاجته لـ "القائمة العربية الموحدة" ‎

بعد أسابيع من الضغوط المكثفة التي مارسها زعيم ”الليكود“ بنيامين نتنياهو على زعيم كتلة ”الصهيونية الدينية“ بتسلئيل سموتريتش، من أجل تغيير موقفه بشأن ضرورة الحصول على تأييد حزب ”القائمة العربية الموحدة“ بزعامة النائب منصور عباس، يبدو أن ما تحقق حتى الآن هو العكس، إذ صرح نتنياهو للمرة الأولى منذ شهور أن الحكومة التي يسعى لتشكيلها ليست في حاجة لتأييد حزب عباس.

صحيفة ”ماكور ريشون“ أشارت، مساء يوم الثلاثاء، إلى أن نتنياهو تبرأ للمرة الأولى من كتلة ”القائمة العربية الموحدة“ خلال مؤتمر صحفي، بعد أسابيع من الضغوط على حزب سموتريتش، مشيرة إلى أن موقف الأخير القاطع والواضح بشأن رفض دعم الحزب العربي حقق نتائج عكسية، ودفع نتنياهو للتراجع عن موقفه الرامي للحصول على تأييد ”القائمة العربية الموحدة“.

وعقد نتنياهو اجتماعًا مع سموتريتش بعد أسبوعين من القطيعة، وخلال الاجتماع طرحت مسألة اللجوء للانتخاب المباشر لاختيار رئيس الوزراء، وهو المقترح الذي يحاول ”الليكود“ تمريره، رغم أن هذا المقترح بدوره يحمل مخاطر، إذ لا يمتلك نتنياهو أغلبية 61 نائبا في الكنيست.

وخلال الاجتماع طلب نتنياهو من سموتريتش عدم التصدي لمشروع قانون الانتخاب المباشر، الذي قد يؤيده حزب ”القائمة العربية الموحدة“، إذ يخشى نتنياهو أن يتمسك سموتريتش بنفس الموقف الرافض لأي تعاون مع الحزب العربي، فيما تقول الصحيفة إن سموتريتش أكد لرئيس الوزراء أنه لن يشكل عقبة في هذا الصدد.

وعقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا تطرق خلاله للتعاون مع ”القائمة العربية الموحدة“، ووفق الصحيفة، لم يستبعد نتنياهو هذا التعاون، لكنه وللمرة الأولى تحدث عن عدم الحاجة لهذا الحزب، وقال إنه يريد اللجوء إلى مسألة الانتخابات المباشرة، مشيرة إلى أن هذا الموقف جاء لإرضاء قائمة ”الصهيونية الدينية“.

وغرد نتنياهو بعد ذلك عبر حسابه على موقع ”تويتر“، وكتب موجها حديثه إلى نفتالي بينيت، زعيم كتلة ”يمينا“، إنه ”لم يتبقَ سوى خيارين، الأول هو حكومة يسار مغلفة برداء اليمين، مع لابيد وميرتس والقائمة العربية المشتركة والعمل، تعج بالتناقضات الداخلية، وتتعارض بالكامل مع وعود بينيت لناخبيه كما تتعارض مع رغبة الجماهير، أو انتخابات مباشرة سريعة لإقامة حكومة يمين مستقرة للسنوات الأربع المقبلة“.

وتابع: ”كل ذلك مرهون بموقف شخص واحد، هو نفتالي بينيت، ورغم حصولي على تفويض من الرئيس لإقامة حكومة يمين، يدير بينيت مفاوضات لتشكيل حكومة يسار“.

وذكر أنه ”من أجل رغبة شخصية لكي يصبح رئيسا للحكومة رغم امتلاك حزبه 7 مقاعد فقط، لا يدع لنا بينيت الفرصة لاستكمال مهلة التكليف، وإقامة حكومة يمين مستقرة“. وقال أيضا: ”لو أراد بينيت بالفعل تشكيل حكومة يمين، عليه أن يعلن أنه يؤيد الانتخابات المباشرة لاختيار رئيس الوزراء، لكي نخرج من هذا الموقف ونشكل حكومة يمين“.

وعلق يائير لابيد، زعيم قائمة ”هناك مستقبل“ ووصيف الانتخابات الأخيرة، وقال إن نتنياهو ودولة إسرائيل ”ليسا في حاجة لانتخابات أخرى، إنها ليست انتخابات مباشرة، لكنه مسار يستعين به نتنياهو لكسب الوقت على حساب المواطنين، آن الأوان لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، إنه أمر ممكن“.