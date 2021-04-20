تأجيل مؤتمر السلام الأفغاني في تركيا بسبب عدم مشاركة طالبان

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن مؤتمر السلام الأفغاني في تركيا، الذي تؤيده واشنطن، تأجل بسبب عدم مشاركة حركة طالبان.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية لرويترز: ”لن يعقد مؤتمر إسطنبول في الموعد المحدد بسبب رفض طالبان الحضور“.

وأكد تأجيل المؤتمر مصدران آخران، أحدهما مسؤول من دولة تشارك في عملية التخطيط له. ولم يتم تحديد موعد جديد حتى الآن.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في 24 أبريل نيسان لتسريع جهود التوصل إلى اتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية، في ضوء إعلان واشنطن أن القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان بحلول 11 سبتمبر أيلول.