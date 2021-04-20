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جاويش أوغلو: تركيا تعارض تصنيف مصر للإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"
تاريخ النشر: 20 أبريل 2021 19:02 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2021 19:55 GMT

جاويش أوغلو: تركيا تعارض تصنيف مصر للإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ما زالت تعارض تصنيف مصر للإخوان المسلمين جماعة "إرهابية" رغم المساعي في الآونة الأخيرة

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المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ما زالت تعارض تصنيف مصر للإخوان المسلمين جماعة ”إرهابية“ رغم المساعي في الآونة الأخيرة لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين، مضيفًا أن أنقرة تعتبر الإخوان المسلمين حركة سياسية.

وفي الشهر الماضي، قالت تركيا إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، بعد ثماني سنوات من انهيار العلاقات.

وطلبت أنقرة من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة في تركيا التخفيف من انتقادها للقاهرة.

وردا على سؤال حول علاقات تركيا مع جماعة الإخوان المسلمين، قال جاويش أوغلو في مقابلة مع محطة خبر ترك التلفزيونية إن علاقات تركيا الدولية لا تقوم على أحزاب أو أفراد، وإن مشاكل أنقرة مع القاهرة تنبع فقط مما تعتبره ”انقلابا“.

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